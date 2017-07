Lana del Rey, Nine Inch Nails y Foster lanzan nuevos discos

La cantante norteamericana, autora de temas como "Born to die" y "Young and Beautiful", regresa tras dos años del lanzamiento de su anterior material, Honeymoon.

Su quinto disco, disponible a partir de este viernes en plataformas como Spotify y Youtube, estuvo en la red dos días antes de su lanzamiento debido a una filtración a cargo de un grupo de internautas, con quienes la cantante incluso discutió en Twitter.

No es la primera vez que la cantante sufre estas filtraciones, tanto de canciones inéditas como demos. “Soy muy conocida por que se filtre todo… me gusta que las cosas sean una sorpresa y me encanta tener un calendario. Es muy frustrante”, dijo a El País hace unos meses, tras el estreno de "Groupie Love" y "Summer Bummer", canciones del nuevo disco.

A pesar de esto, la cantante planea una gira de promoción en la que participarán artistas como Sean Lennon, Asap y The Weekend, que colabora en su nuevo material.

Add Violence

La más reciente producción de esta agrupación ya se encuentra en las plataformas de streaming. Se trata del segundo lanzamiento de una trilogía que inició a finales del año pasado, tras el EP Not the actual events (2016) y el disco Hesitation marks (2013).

En concordancia con este nuevo trabajo, la banda liderada por Trent Reznor volvió a los escenarios en un concierto realizado el 19 de julio en California. Además, anunció el inicio de una gira a partir de este domingo.

Las canciones de este EP fueron difundidas en una semana de puros estrenos para la agrupación, entre las que se destaca su reciente aparición en la serie Twin Peaks.

Sacred Hearts Club

La banda de Mark Foster y Mark Pontius finalmente publicó las canciones de su más reciente disco, el tercero en la carrera del grupo formado en 2009.

En un video lanzado previamente en Youtube, la agrupación revela información del material diciendo que cuenta con sonidos inspirados en los años 60 y una influencia psicodélica.

En el vídeo, el vocalista dice: "Cada mañana me despertaba y miraba los titulares en las noticias, y había algo catastrófico que sucedía. Sentí que con este disco solo quería hacer algo realmente alegre".

El disco es el sucesor de Supermodel (2014), cuya promoción los llevó a presentarse por varios países de Latinoamérica, entre ellos Paraguay.

