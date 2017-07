Katueté: Médico denuncia carencias en centro de salud y piden su renuncia

En el mismo momento de la entrevista brindada a la radio Karapá, la directora increpa al médico para que atienda a un paciente que llegaba de urgencia al centro asistencial. Ya al término de la atención, el profesional se despacha contra Marilú Gómez.

"El enalaprilato es un medicamento de urgencia, es muy antiguo y es el que más se necesita y, gracias a la mala gestión de nuestra señora directora de nuestro centro de salud no tenemos dicho medicamento. Si llega un paciente que tiene diabetes alta, no tenemos la tira de hemoglucotest para poder dosificarle. Lastimosamente, deberé derivar al hospital de Salto del Guairá, porque no contamos con esos mínimos recursos", precisó.

Guzmán también se quejó de la falta de utensilios y elementos de limpieza. "Me dicen que debo traer mi toalla de la casa", contó y aclaró que el médico debe lavarse las manos para atender a los pacientes. Otra de las quejas del profesional es la falta de privacidad, ya que la puerta del consultorio esta caída, y así se atiende, incluso, a embarazadas. "Esta directora es una gran ignorante, no me importa que me echen, pero si sigue esta directora yo voy a renunciar", remató.

Por su parte, Gómez demeritó las denuncias de Guzmán y precisó que el centro asistencial no está tan sucio como él dijo. Se refirió además a los fumadores, ya que fue acusada de ser la principal fumadora. Sobre el tema, dijo que hay pacientes que llegan fumando, pero que ella no puede hacer nada al respecto. En cuanto al reclamo de la toalla, aseguró que los demás funcionarios traen una propia.

La directora regional María Antonieta Villalba explicó que el doctor Guzmán aspira a ser el director del centro de salud de Katueté, pero existen muchas quejas de maltratos a sus compañeros de trabajo, por lo que en dichas circunstancias no se le puede confiar la dirección. En tal sentido, Villalba refirió que le pidió su renuncia si no estaba a gusto trabajando de esa forma. Aclaró que existen muchas necesidades en los centros asistenciales y que el reclamo de una simple toalla podía solucionar trayendo una en forma particular.