Fiscal analiza pedido de extradición de asaltantes de Prosegur

"Si no los tiene, habría que ver la posibilidad vía consular, de ver el mecanismo que no atente contra las leyes del Brasil y tampoco en materia internacional, y que nos permita procesar a estas personas, que no tengan deudas pendientes en el Brasil", expresó en Radio Monumental AM.

Esto se podría dar con la expulsión de los detenidos de su país, pero aún se debe estudiar la identidad de los 15 involucrados aprehendidos y si tienen otras causas abiertas.

Hasta el momento, la empresa afectada aún no informó oficialmente el monto del dinero robado y este jueves se cumple el plazo que les impuso la Fiscalía para el efecto.

Saldívar mencionó que es importante saber cuánto dinero se llevaron los delincuentes, porque así se podrá analizar la inteligencia del grupo armado y saber si tenía conexión local, "porque si realizaron un despliegue como este, evidentemente se supone que tenían información que les indicaría que tenían posibilidad de recuperar los gastos humanos como económicos", indicó.

El asalto tipo comando se registró en la madrugada del lunes en Ciudad del Este, donde la zona prácticamente fue tomada. Aproximadamente 60 personas participaron del atraco, divididas en grupos. Algunos se encargaron de cerrar el perímetro con vehículos incendiados, otros de impedir la intervención policial, mientras un equipo dinamitaba el edificio para llevarse el botín.

Luego de matar a un policía y dejar herido a otro, sin mayores inconvenientes lograron escapar vía fluvial, por Hernandarias. Unas 12 horas después se enfrentaron a la Policía Federal de Brasil en la zona de Itaipulandia, donde comenzó la serie de detenciones.