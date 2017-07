El otro o el mismísimo Pedro Juan

“Es la terraza del Paraguay, corazón mismo del Amambay… el trilingüismo le sabe bien: mujer, garota, kuñataî” dice la canción dedicada a Pedro Juan Caballero. Y de las cosas bellas de la terraza del país hay mucho para contar, la cordillera preciosa, la gente hospitalaria, su historia ligada a los yerbales y al Brasil, con el cual hay una verdadera mixtura cultural reflejada solo en parte en el portuñol y algunos detalles de la vida de la ciudad. Hay cerca de 100.000 habitantes en esa tierra y es notable que solo se hable de ella cuando hay muertos y atentados de los delincuentes que ciertamente también se han instalado en la zona.

No quiero decir que existe “otro Pedro Juan”, sino más bien que en el mismo ambiente conviven personas muy destacadas o muy normales, pero que lejos de la parafernalia de los gánsteres fronterizos tienen en común los mismos desafíos vitales del resto de los ciudadanos de este país, más la particular carga de los prejuicios de la mala fama. Me ha tocado visitar algunas veces la ciudad por trabajo y hace unos días fui a un encuentro educativo.