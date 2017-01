Dos personas resultaron heridas a consecuencia de los balazos. Una de ellas tuvo una herida en la pierna, por lo que fue derivada al Hospital del Trauma y se encuentra en grave estado, y la otra sufrió una herida superficial, pero fue igualmente atendida en un centro asistencial.

"Está en duda si fue un asalto o no", indicó el jefe policial. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía.

Por su parte, uno de los detenidos, Bernardo Paredes, manifestó en el mismo canal que él intentó defenderse. Sostuvo que había un grupo de personas tomando, al igual que él, y que en un momento dado uno de ellos intentó clavarle.

Mostró la herida en el pecho frente a la cámara. Explicó que él corrió del lugar y fue hasta su casa, ya que vive cerca, a traer su pistola. Luego dijo no saber si disparó, alegando que estaba alcoholizado.

"No soy un delincuente, no tengo nada que esconder", agregó. Incluso aseguró que el otro detenido, Aranda, no tuvo nada que ver ahí. "Él corrió detrás de mí para defenderme", agregó.