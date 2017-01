La agroganadera Santa Verónica cuenta con un inmueble de 12.000 hectáreas a orillas de Ypejhú, en el departamento de Canindeyú, y otras 3.000 hectáreas en el departamento de San Pedro, donde principalmente se dedica a la siembra de soja y cuenta con varios silos a cargo del administrador actual, Anderson Kuschel.

Anastacio Valdez Martínez trabaja en el establecimiento de Ypejhú desde el año 2010 y lleva 11 meses sin cobrar su sueldo, más dos bonificaciones, dos aguinaldos y vacaciones, entre otros beneficios, totalizando la suma aproximada de 90 millones de guaraníes. "De eso se debe descontar algunas mercaderías que retiré", refirió el trabajador.

Daniel Cubilla Torres trabajó en un silo de la firma que anteriormente estaba a nombre de Mohacir Kuscher en el departamento de San Pedro desde el año 2007. Luego de 9 años de servicios tiene un haber de 93 millones de guaraníes, sin contar la antigüedad. "Yo solo quiero mi dinero por los trabajos, no les voy a exigir nada por mi antigüedad ni por resarcimiento", precisó.

Cubilla Torres agregó que los propietarios no le permitieron tratarse de la enfermedad que padece (en el nervio ciático), porque no le dieron dinero para seguir tratamiento. "A ellos no les interesa eso", aseguró.

Por su parte, Juan Carlos García dijo que tiene una antigüedad de 13 años en la firma, pero luego de 8 meses le dieron un cheque de 5 millones de guaraníes adelantado a cobrar luego de seis meses, pero, con la sorpresa de que se le debía descontar varios porcentajes. "Entonces decidí salir de la empresa, quedando unos 50 millones de guaraníes a mi favor, más dos aguinaldos, entre otros", indicó.

En tanto que Miguel Ángel Rodríguez aseguró que trabajó durante 7 años en el silo de la firma, y que durante dicho lapso perdió una de las piernas, dejándolo esto fuera de las posibilidades de realizar cualquier tipo de trabajo para el sustento de su familia; y aunque recibió parte del resarcimiento económico, quedaron unos 72 millones de guaraníes a su favor por los servicios prestados, según denunció.

Los denunciantes refirieron que la familia Kuschel les exige que firmen por sus renuncias, pero en contrapartida se niegan a pagar las deudas, inclusive con actitudes prepotentes, desafiando a cualquier instancia donde se presenten las denuncias al respecto.