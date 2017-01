Según el jefe municipal, "son varias las concesionarias que no cumplieron con el contrato del sistema de tratamiento como la empresa Leduc (SA), como el caso de una que nos dejó abandonado por la inundación", manifestó este martes a la 780 AM.

El intendente dijo que la Junta de Saneamiento de la localidad es la encargada de designar quiénes serán las concesionarias que explotarán el servicio de distribución de agua potable por la zona. "La Junta de Saneamiento que es un ente autónomo es la encargada de otorgar la concesión de quién distribuye el agua. Juan Gerardo Núñez es el presidente de la Junta. Nosotros todos los días llamamos para poder subsanar este problema que estamos pasando por la falta de agua", sostuvo.



Por otra parte, el titular de la Junta de Saneamiento, Juan Gerardo Núñez, dio su versión referente al hecho, alegando que la cantidad de usuarios sobrepasa la producción. "Sobrepasa la cantidad de usuarios de nuestra producción, estamos trabajando por un solo módulo, y ese módulo es solo para 1500 usuarios, el otro módulo nuevo no podemos hacer trabajar porque no tenemos agua por falta de recursos, no alcanza el recurso que nosotros juntamos (...)", indicó.

Agregó que cuando asumieron en la Junta se encontraron con muchos problemas, sumado a que luego se vino en varias oportunidades la creciente. "Hace 22 días que estamos así , en Falcón no hay problema de agua, en Nanawa nomás, ahora una nueva concesionaria está trabajando para arreglar", manifestó el presidente de la Junta.

Además dijo que por parte de la Junta buscaron solución pidiendo ayuda a entes como Senasa y la Gobernación zonal pero no tuvieron respuesta.

Agregó que hace 22 días una nueva concesionaria, cuyo nombre no dio a conocer, está a cargo de la distribución del líquido vital y que la anterior, llamada Leduc, fue demandada por la Junta de Saneamiento por incumplimiento de contrato.

En Villa Hayes bañan a los bebés con agua mineral



Por otra parte, la ciudad de Villa Hayes también registra problemas con el servicio de agua potable, en este caso proveído por la Essap (Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay). Pobladores de la zona pasan las horas desesperados por la falta del líquido vital y hasta algunos compran agua mineral para bañar a sus hijos.

Además comentaron que no es la primera vez que la falta de agua sofoca a la localidad, sino que es una de tantas que han pasado.

Según reportes que llegaron a ÚLTIMAHORA.COM, en el barrio Golondrina desde el 23 de diciembre tienen problemas con el servicio, mientras que en San Juan Bautista todo el año viven una odisea. "Un barrio castigado porque siempre falta el servicio, hay horas donfde necesitás y ni una gota sale, esperás a las 23.00 o 00.000 para cargar en botellas, baldes, porque no sabés si mañana va a ver", se lamenta uno pobladores.



Las quejas de los poblares se multiplicaron en las redes sociales ante la drámatica situación, quienes se hicieron sentir con este tipo de publicaciones:



La administradora de la Essap de Villa Hayes es Laura Uliambre, quien fue puesta en ese cargo por asesor del presidente Horacio Cartes, Basilio "Bachi" Núñez. La misma no se salvó de los memes.





En su perfil de Facebook lanzó un breve comunicado ante la situación alegando que "en la planta de tratamiento se está trabajando intensamente y en forma continua, para solucionar el inconveniente de la falta de agua, rogamos la disculpa y la comprensión del caso". Sin embargo, los afectados ya no quieren saber de explicaciones, y esto fue lo que le respondieron: "No tengo agua hace más de 72 horas"; " Tienen que tener por lo menos dos moteres y bomba sumergibles de reserva se descompone uno y ya cambian!!!"; "Hace 24hs que no tenemos agua alguna solución ??? Es una vergüenza tengo una bebé de 5 meses tuve que llevarle a la casa de mi mamá para darse una ducha !!!! Mientras la jefa Está de vacaciones nosotros acá sufriendo"; "Yo si que la tuve que bañar con agua mineral..con lo desesperante del calor.. pobres nuestros bebés", entre otros comentarios.