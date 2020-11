Yren Rotela espera hace 4 años que Poder Judicial acepte su cambio de nombre

En ese sentido, detalló que los travestis son personas que hacen una transición hacia una identidad de género femenina, con modificaciones estéticas, como aumento de senos y tratamiento de hormonas, pero sin realizarse el cambio de sexo.

Asimismo, indicó que los transexuales son personas que siguen el cambio de la apariencia, también con tratamientos hormonales, cirugías, entre otros, pero sí se someten a la resignación o cambio de sexo, es decir, a una operación.

No obstante, aclaró que el término trans engloba tanto a travestis como transexuales o queers, por lo que si una persona dice llamarse trans no significa que se haya realizado necesariamente el cambio de sexo.

Esta última definición denominada queer guarda relación con las personas que no se identifican con ningún género en particular y no están marcadas por estereotipos sociales, como los colores asignados a los hombres y mujeres, las ropas, el pelo o el nombre, según menciona Rotela.

En su caso en particular, Rotela contó a radio 1020 AM que tiene una demanda de cambio de nombre y hace cuatro años el caso está en la Cámara de Apelaciones esperando que se resuelva.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CJS), Alberto Martínez Simón, tomó este lunes el juramento a una joven transexual.

La CSJ le había rechazado en dos ocasiones anteriores el derecho de presentarse con su apariencia actual de mujer, tras cinco años de haber culminado la carrera.

