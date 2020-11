Yacyretá pide mediación diplomática para pago de Argentina a Paraguay

El asesor técnico de la Dirección paraguaya de la binacional, Juan José Encina, manifestó a Última Hora que la solicitud se realizó debido a que el Gobierno argentino no aprobó aún la Nota Reversal 02/17 en su Congreso y por ende no está vigente el documento.

"Al no estar vigente, no está aclarado cómo Paraguay va a recibir los pagos por cesión de energía, y al no estar aprobado también (el pago) se quedó en una situación indefinida. La consecuencia finalmente es que Paraguay, mientras, no recibe nada", explicó.

Encina afirmó que dado este escenario entonces lo que se plantea, "mientras" está pendiente la aprobación, es que través de la Cancillería Nacional al menos se cumpla el pago parcial de la deuda y no de la totalidad. "Que al menos se cumpla desde el año 2018 en adelante", enfatizó.

El escrito que fue suscrito por el director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, y enviado al ministro de Relaciones Exteriores, Federico González, señala que considerando la deuda histórica que se tiene en concepto de compensación de territorios inundados, fuera realizado parcialmente un pago.

El asesor técnico de la Dirección paraguaya resaltó en este sentido que el planteamiento es una alternativa para activar los protocolos establecidos en el Tratado de Yacyretá y definir los temas de controversia, que no solo tengan relación con la espera de la decisión legislativa del vecino país.

Según sus cálculos, la suma generada ronda los USD 60 millones anuales por el 80% de tierras inundadas para la construcción de la represa.

Explicó que la revisión del Anexo C del tratado se tenía que haber finiquitado en 2014, conforme al tratado. Sin embargo, ya trascurrieron seis años de ese proceso que impide acceder a mayores beneficios para el Paraguay, y por ello apelan a la mediación de las altas partes diplomáticas.

El país promulgó la Ley 6135 recién en agosto de 2018, con la cual aceptó el acuerdo entre Horacio Cartes - Mauricio Macri por notas reversales (Nota Reversal 2/17) la modificación del Anexo C del Tratado, que establece el ordenamiento económico y financiero de la Entidad Binacional Yacyretá entre Paraguay y Argentina.

"Hubo bastante demora para la definición. Esa revisión es muy importante para Yacyretá, porque le ordena administrativa y financieramente, y hace que su presupuesto sea previsible, ordenado y, principalmente, hay mejoras en los ingresos para Paraguay", manifestó.

"Más aún ahora, considerando que el país necesita de recursos para fortalecer la salud y reactivar la economía", añadió en otro momento.

Cancillería espera que cierre proceso legislativo

En conversación con el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Federico González, siendo las 12.25, manifestó que todavía no había recibido el documento original de la petición hecha por Yacyretá. Comentó que se enteró al respecto a través de un medio periodístico.

No obstante, el canciller, por su parte, indicó que respetará el proceso del trámite legislativo de las notas reversales en Argentina y que mantiene permanente comunicación con las autoridades argentinas, para saber cómo avanza el asunto.

"La deuda existe, es reconocida, es una situación que se dio en el proceso de construcción de la hidroeléctrica, no hay duda. Se trata de un proceso legislativo que nosotros respetamos", subrayó.