Cartes da su último golpe y promulga polémicas notas reversales de la EBY

De esta forma, a través de la Ley 6135 el país acepta el acuerdo entre Horacio Cartes-Mauricio Macri (Nota Reversal 2/17) que modifica el Anexo C (bases financieras) del Tratado, que fija la deuda de Yacyretá con el Tesoro argentino en USD 4.084 millones, al 31 de diciembre de 2015.

Además, estableció un incremento del 20% en el pago por cesión de energía a favor de Paraguay y el abono de USD 935 millones por el 80% del territorio inundado, que descontada la deuda que tiene la ANDE queda en USD 635 millones.

Asimismo, como Ley 6136 queda firme el acuerdo Horacio Cartes-Cristina Fernández (Nota Reversal 6/14), que cambia el Anexo A (Estatuto) del Tratado para introducir la figura de la cogestión paritaria en la Entidad Binacional Yacyretá, que establece un director general por cada país, con igualdad de atribuciones.

Recordemos que la Nota 2/17 y la Nota 6/14 tuvieron media sanción en el Senado el 26 de junio pasado, con congresistas del periodo anterior y hace unos días fue aprobado por los nuevos parlamentarios de la Cámara de Diputados.

Según los expertos, para que ambas notas entren en vigencia, Paraguay debe notificar a la Argentina “el cumplimiento del ordenamiento interno del país” y por el lado de Argentina “aún está pendiente la aprobación por el Congreso y la promulgación de los acuerdos”.

Vale señalar que recién cuando ambas partes notifiquen válidamente el cumplimiento de las notas por sus respectivos estados entra en vigor.

Al mismo tiempo, referentes del sector energético vaticinan que el escenario en Argentina por el escándalo de corrupción que salpica al ex director de la binacional Óscar Thomas, hoy prófugo, podrían no prosperar los cambios al Tratado en el país vecino.

MARITO DEBE DEROGAR. El abogado Theodore Stimson, consideró que el presidente que asumirá el 15 de agosto, Mario Abdo Benítez, debe entregar el legajo de las notas 2/17 y 6/14 al procurador general de la República y al contralor para “el análisis de constitucionalidad de la deuda odiosa e ilegítima”.

Resaltó que a partir del dictamen de ambas instituciones, debe “impulsar la derogación de las leyes dictadas por Cartes en la fase de extrema unción de su gobierno, y mientras que en la Argentina cobra fuerza del gran componente de corrupción en la deuda de Yacyretá”.

Reiteró: “El cuaderno de las coimas en Argentina, apenas el cuaderno de un chofer en todo el esquema de corrupción Binacional, podria aportar datos que cambien la historia de la NR 2/17, y habilite al Paraguay a recurrir a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos”.

GOBIERNO DEFIENDE. Mientras tanto, el Gobierno ratifica su defensa de los acuerdos firmados y señala que la hidroeléctrica dará USD 2.444 millones más en los próximos 20 años. En un comunicado enviado por Ángel Recalde, director paraguayo de la EBY, se menciona que la Nota 2/17 permitirá regularizar el pago mensual de las acreencias a los estados propietarios de la represa.

En la propia nota reversal, el Poder Ejecutivo indicó que en la situación actual, si no se resuelve la cuestión financiera de la EBY, Paraguay recibirá USD 962 millones al 2037. Con la aplicación del instrumento, ese monto aumenta a USD 3.046 millones.

La explicación enviada por Recalde destaca que este incremento se debe a que se abonará la compensación por territorio inundado, que estaba estancada desde 1994, y cuyo monto llega USD 1.076 millones hasta el 2017. A partir de 2018 se abonaría USD 68 millones anuales, indicó.

Opositores hablan de traición a la patria

La senadora Desirée Masi manifestó ayer su indignación en la red social Twitter por la promulgación del presidente Cartes de las notas reversales de Yacyretá y lo consideró como un día de duelo. “Cartes entregó al Paraguay. Regalo de despedida de ese mafioso y su gavilla. Tiene que ser también semana de lucha. Esto es traición a la patria gente”, escribió la legisladora. El senador del Frente Guasu Jorge Querey resaltó: “No olvidemos la alta traición a la patria de los que hoy entregan la soberanía de la nación. Aseguran sus negocios, pero eso no les valdrá ante el juicio popular. Se entregan arrodillados a la Argentina y quieren el dinero de jubilados”. El ex candidato a la vicepresidencia Leo Rubin agregó: “Yacyretá se vendió. Negocios y más negocios. Está en sus genes. No les importa el país. Se criaron y formaron en la corrupción. Stronistas de pura cepa. Utilizan una bandera para engañar al electorado”. Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía, resaltó: “De Abdo Benítez depende ser un traidor de la patria como Cartes o rechazar el canje de las notas reversales de Yacyretá, si el Congreso argentino las aprueba. No queremos más entrega de nuestra soberanía hidroeléctrica”.