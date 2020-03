El abogado Jorge Kronawetter, abogado de Sousa Lira, dijo este martes que su cliente se encuentra preso en la cárcel de Tacumbú, por los hechos punibles de asociación criminal , uso de documentos no auténticos y uso de documento público de contenido falso.

Al respecto, la defensa del empresario, que llegó al país junto con el ex jugador brasileño Ronaldinho, aseveró que Wilmondes Sousa Lira no pertenece a ninguna estructura para cometer hechos ilícitos.

“Para nosotros es una atribución (de asociación criminal) no corresponde, porque él no pertenece a una estructura creada para realizar ilícitos”, puntualizó en contacto con Monumental 1080 AM.

Kronawetter reiteró su desacuerdo con la prisión preventiva que decretó el juez y adelantó que “presentarán todos los recursos correspondientes”.

En otro momento de la entrevista, señaló que no tienen nada que esconder de la Justicia paraguaya y que tienen toda la intención de poner los elementos necesarios para la investigación fiscal.

"Nosotros no tenemos nada que esconder, que sean juzgados por eso (por actuar de buena fe), pero no por asociación criminal", manifestó.

En su momento, el abogado apuntó a que la empresaria Dalia López es la única que puede brindar información sobre las gestiones que se dieron para la emisión de la cédula de identidad paraguaya y el pasaporte.

La misma tiene una orden de detención en contra desde el sábado pasado y este lunes el Gobierno resolvió derogar el decreto por el cual se reconocía a la Fundación Fraternidad Angelical representada por la misma.

Según lo que manifestó Sousa Lira a su abogado, fue su esposa Paula Oliveira Lira la primera en arribar al país antes de que Ronaldinho fuera invitado para participar del acto benéfico de la fundación.

Durante su paso por el país, la mujer realizó los trámites en el Departamento de Identificaciones para obtener documentos paraguayos y así poder utilizarlo con fines comerciales.

Ronaldinho y su hermano fueron aprehendidos luego de que la Policía Nacional allanara la suite del hotel en donde se estaban hospedando.

Finalmente, los dos quedaron detenidos y fueron trasladados a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde guardan reclusión.