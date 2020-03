Sousa Lira declaró que Dalia López gestionó los documentos

El empresario brasileño Wismondes Sousa Lira declaró ayer ante el Juzgado Penal de Garantías, que él, en su carácter de empresario, conoció a Dalia López y conversaron de algunos negocios para concretar entre ellos el lanzamiento del libro Crack de la vida. Le comentó que podrían traer a la ex estrella de fútbol Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaúcho, para el lanzamiento, ya que conocía y tenía contacto con su hermano y representante, Roberto Assis Moreira.

En su declaración ante el juez Gustavo Amarilla, del Juzgado Penal N° 8, Sousa Lira relató que nunca tuvo mala fe en los negocios que entabló llevar a cabo con la empresaria Dalia López, a quien culpó de gestionar y conseguir los documentos. Es más, alegó que en todo caso también es víctima de Dalia, quien es la que consiguió, mediante un gestor, las cédulas de identidades y pasaportes paraguayos para los hermanos Assis Moreira. “Todo comenzó en el 2019 donde conocí a la empresaria de nombre Dalia López y comenzamos un relacionamiento comercial, yo le conté el proyecto del lanzamiento del libro Crack de la vida y el otro del ómnibus para poder llevar salud a los niños, sería una clínica móvil y la idea de traer a Ronaldinho...”, confesó Sousa Lira. Sobre el punto, la empresaria Dalia le manifestó a Wismondes que “conversaría con un inspector o gestor para ver cómo podrían hacer firmar los documentos a Ronaldinho”. Esta situación le pareció “extraña” al empresario brasileño. Sin embargo, el gestor le manifestó a la empresaria que no hacía falta que Ronaldinho venga al país para firmar y gestionar las documentaciones, alegando unas reglas del Mercosur. “Nunca me mencionó el nombre del gestor”, afirmó Sousa Lira. El escrito de la declaración menciona que primeramente estuvieron listas las cédulas de Ronaldinho y de Wismondes, y unos días después del hermano del ex futbolista, Roberto. Una vez que estuvieron todos los documentos, Wismondes viajó al Brasil y entregó los documentos a Ronaldinho y a su hermano. Luego, el empresario volvió al país y en su entrada usó su documento paraguayo, que le había conseguido Dalia. En la ocasión, en el Aeropuerto Silvio Pettirossi se encontró con el esposo de la empresaria, Luis López, quien le consultó si no tuvo inconvenientes con los documentos en su entrada al país, a quien le respondió “no”. A esto, López añadió: “Viste cómo yo mando en el Aeropuerto”, resalta en su declaración Sousa Lira. También indica que al llegar Ronaldinho y Roberto al país, ellos son recibidos en una sala vip del Aeropuerto y le entregan al señor Thiago Tristao un bolso con las documentaciones para gestionar sus entradas al país en Migraciones. En ese sentido, el abogado defensor de Sousa Lira, Enrique Kronawetter, afirma que la actuación de su defendido “se basó en un emprendimiento legal”, por lo que solicita el cambio de carátula de asociación criminal a la de uso de documento de contenido falso. Esto, pese a que el empresario brasileño en todo momento declaró ante el juez que fue la empresaria Dalia “la principal promotora de la producción de documentos de contenido falso. Por último, solicitó la medida de arresto domiciliario para su defendido.



gestor. El empresario relató que Dalia, mediante un gestor, consiguió las cédulas y pasaportes.



Carátula. El abogado defensor pidió el cambio de carátula y arresto domiciliario para su defendido.



