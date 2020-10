Whitney Houston amplía la lista de conciertos con holograma en Madrid

Se trata del mismo espacio que hace unas semanas estrenó un espectáculo similar con la figura de Maria Callas como protagonista, cuyo "éxito" les ha hecho apostar ahora no solo por recuperar a la intérprete de I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), sino por emprender negociaciones para ampliar la lista a artistas españoles como Lola Flores y "otro gran grupo español vivo".

La presentación a los medios realizada este viernes ha servido para descubrir parte de este An Evening With Whitney Houston, que es una producción de la compañía Base Hologram que debía haberse estrenado en Las Vegas, de no ser por los problemas con la pandemia, y que desde España viajará con el mismo equipo por Europa y Asia.

Nota relacionada: Hollywood llevará al cine la vida de Whitney Houston

La coreógrafa y directora de videoclips Fátima Robinson, quien ha colaborado con artistas como Michael Jackson, Black Eyed Peas o Meghan Trainor, ha asumido la dirección del montaje junto al productor Keith Harris como director musical, colaborador por su parte de artistas como Madonna.

Durante hora y media, los espectadores podrán disfrutar de canciones míticas del repertorio de Houston, como las iniciales How Will I Know y Saving All My Love For You, éxitos de la BSO El Guardaespaldas como I'm Every Woman y, por supuesto, I Will Always Love You o temas de su última etapa, como It's Not Right But It's Ok o la recientísima Higher Love.

También puede leer: El holograma de Whitney Houston comenzará una gira la próxima semana

Una banda integrada por cinco músicos (con guitarra, bajo, teclado, batería y percusión), además de dos coristas y cuatro bailarines acompañan el holograma, que se ha construido en este caso a partir de imágenes de catálogo digitalizadas para completar las canciones y dotarlo de movimiento y con pistas de voz cedidas por Sony Music a partir de conciertos de la diva de Newark.

"Lo ideal sería que pudiésemos grabar al artista en vida con imagen de 360 grados", ha reconocido sobre el resultado Luis Álvarez, productor del teatro, ante una posibilidad que, según ha revelado, ya se está proponiendo a un artista masculino y a una artista femenina de perfil internacional.