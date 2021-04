Vuelos a EEUU salen llenos, pero advierten que no hay "turismo de vacunación"

"Los aviones con destino a los EEUU están llenos", afirmó en el programa La Lupa de Telefuturo al ser consultado por la cantidad de paraguayos que actualmente están viajando al país norteamericano.

Al respecto, agregó que todos los días hay al menos una frecuencia de vuelos que sale desde el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, algunos con destino directo y otros a través de escalas con otros países.

No obstante, Fernández advirtió que no existe "un turismo de vacunación" y alertó a la ciudadanía para que no "caigan" en posibles ofertas de viajes con la promesa de conseguir una vacuna contra el Covid-19.

Al respecto, dijo que los requisitos para la aplicación de las dosis varían de acuerdo a los diferentes Estados. Indicó que en algunos se exige una residencia en el mencionado país. Además, dijo que hoy en día conseguir una visa para poder viajar es "más difícil".

Los paraguayos que tienen la posibilidad de viajar tienen como primer destino la ciudad de Miami, en el estado de Florida. A partir de ahí, se puede analizar el destino final y en qué estado tendrán mayor posibilidad de encontrar una vacuna.

Viajeros no descartan vacunarse

Tres paraguayas que viajaron en la noche del sábado a los Estados Unidos, manifestaron que si tienen la oportunidad de aplicarse alguna vacuna contra el Covid-19 aprovecharán la oportunidad y lo harán.

Una de ellas es una mujer identificada como Lida Battilana de Verges, quien viaja con su marido y su hija a Miami, donde tiene un departamento.

Al respecto, manifestó que quedará allá por un poco más de un mes. Dijo tener conocimiento que inclusive las vacunas ya serían aplicadas en el aeropuerto y uno puede elegir cual vacuna aplicarse.

Si ese fuere el caso, mencionó que optaría por la vacuna Johnson & Johnson que es una sola dosis o por la Pfizer, que tiene dos dosis.

Otra compatriota que abandonó el territorio nacional es Adriana Fernández, quien viaja a Arizona por aproximadamente un mes, para encontrarse nuevamente con sus hijos, quienes estudian en la universidad, uno está estudiando desde hace dos años y otra viajó en enero pasado.

Aseguró que no está en sus planes vacunarse allá contra el Covid-19 porque exigen residencia, entre otras cosas.

Dijo que su hijo, quien es residente, ya se aplicó una vacuna días atrás y se sintió un poco mal, mientras que, su hija contrajo el coronavirus, por lo que aún no pudo vacunarse.

"Si me dicen 'señora por favor pase adelante, no necesita nada puede vacunarse, obviamente que me voy a vacunar, pero no es el específico motivo", expresó.

También María Ferreira, oriunda de Horqueta, del Departamento de Concepción, quien viajó rumbo a Atlanta, en donde tiene su casa y su familia desde hace ocho años, manifestó que estuvo por Paraguay por dos semanas para visitar a su padre, una persona de 87 años, que estaba con problemas de salud.

Señaló que ya recibió la primera dosis de una vacuna en los Estados Unidos antes de su viaje a nuestro país.

"Allá el Gobierno te pone (la vacuna), en algunas partes gratuitamente, ayuda bastante el Gobierno de los Estados Unidos para esas cosas. Acá sí es un poco difícil, veo mucha diferencia, en ocho años veo que nuestro Paraguay está peor que antes lastimosamente, queremos tanto a nuestro Paraguay pero estamos muy jodidos", expresó.

Es más barato viajar a EEUU que pagar una terapia

Viajar en estos momentos a Estados Unidos para acceder a la vacuna contra el Covid-19 podría resultar mucho más económico, a grandes cálculos, que pagarse una Terapia Intensiva en Paraguay para tratarse la forma grave de la enfermedad.

Según los costos entregados por Hugo Fernández, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes IATA del Paraguay, un viaje a Miami en estos momentos rondaría los USD 4.000 (unos G. 25 millones), monto que resulta mucho menos oneroso que solventar un tratamiento de Covid-19 en Terapia Intensiva en el país.

“En este momento, la lógica que manejan muchos de nuestros clientes que nos llaman a consultar es que resulta mucho más conveniente pagar un viaje para conseguir la vacuna que quedarte aquí y exponerse a la forma grave de la enfermedad, que les costará muchísimo más dinero que viajar”, indicó Fernández.