Violento asalto a un local de cobranzas en Acceso Sur

Los autores fueron dos hombres con arma de fuego en mano, quienes se llevaron la suma de G. 10 millones, según informó la Policía Nacional.

El oficial 1° Ariel Cornet informó que analizan las imágenes del circuito cerrado y que convocaron a personal del Departamento de Investigaciones del Área Central para el procedimiento de rigor.

Comentó que los delincuentes se movilizaban a bordo de una motocicleta tipo cobrador, en la cual se dieron a la fuga.

Asalto en Villa Elisa.mp4 Una cámara de circuito cerrado captó a uno de los supuestos autores del asalto en Villa Elisa. Video: Gentileza.

Dramático relato de la víctima

La víctima, identificada como Mabelia Ramírez, de 54 años, quien hace más de 20 años tiene su negocio, relató a NPY el terrible momento que atravesaron con su marido y su hija en el momento del violento asalto.

La mujer relató, entre lágrimas, que agarró la pistola para que no les disparen y que forcejeó con ellos. Luego uno de los desconocidos golpeó en la cabeza con el arma de fuego a su marido y a su hija.

Posteriormente, al fugarse los delincuentes, ella salió detrás de ellos y pidió auxilio a algunas personas, inclusive un hombre les persiguió, pero uno de los desconocidos le apuntó con el arma de fuego, por lo que detuvo la marcha.

https://twitter.com/npyoficial/status/1615425176367206415 Violento asalto a local de cobranzas



♦ Asaltantes golpearon con un arma al marido de la dueña del local.



♦ La señora, en su desesperación intentó agarrar el arma del otro delincuente.#NPY pic.twitter.com/vuc7gh8geV — NPY Oficial (@npyoficial) January 17, 2023

"Me llevaron todo. Yo trabajo para esta empresa, yo hago cobranza y la rendición. Me llevaron todo, yo tengo que poner eso (la plata), porque no es la culpa de esa empresa, es mi culpa", lamentó.

Sostuvo que con su trabajo cuida a su familia y costea la diálisis a la cual es sometido su marido tres veces por semana, quien perdió la vista un lado del ojo.

Los uniformados realizan las investigaciones para tratar de identificar a los sospechosos.