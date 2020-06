Villarrica: Ediles dan luz verde a proyecto de construcción de nueva terminal

Le puede interesar: Comerciantes amenazan con tomar Municipalidad de Villarrica si mudan la terminal

La Comisión de Legislación recomendó el rechazo del llamado, mientras que la Comisión de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), integrada por los ediles Esteban Torres, Neris Díaz y Alejandro Aguilera, dictaminó por la aprobación del llamado.

El concejal Saúl Maidana lamentó que la carpeta del proyecto haya sido presentada de manera apresurada en la corporación legislativa y, a su vez, señaló que existen muchas dudas en cuanto al lugar de ejecución del proyecto.

Refirió que se realizaron estudios técnicos con profesionales urbanísticos que concluyeron que el lugar ideal para la construcción es la zona sur de la ciudad, considerándose un polo de desarrollo, según los estudios.

Además, en el dictamen aseguró que el ex piquete municipal, ubicado en el barrio Santa Lucía, es el lugar ideal para la estación de buses, ya que hacerlo en el microcentro constituye un despropósito para el desarrollo, debido que en unos años más se tendrá la necesidad de ampliar la obra, que será imposible por carecer de espacio, según el dictamen.

El concejal Ovidio Cuevas, quien se abstuvo de votar, dijo que no está de acuerdo que la terminal se construya en el microcentro. "Me duele en el alma que se construya en el centro, ya que ahí no hay más espacio", refirió.

El edil Mario Villaverde reconoció que no está conforme al 100% para construir la estación en el mismo lugar, pero dio a entender que no hay otras opciones y que tampoco quiere poner "palo a la rueda", por lo que finalmente manifestó su apoyo al proyecto.

Por su parte, Alejandro Aguilera indicó que ya era hora utilizar el dinero disponible para construir la terminal y reconoció que había opción de construir en otro lugar.

Sin embargo, señaló, que con los recursos disponibles no será posible mudarla, ya que llevarla a otro lugar implicará gastos enormes en asfaltos, sistema trifásico, desagüe pluvial, entre otros. "Con un buen ordenamiento, en ese lugar funcionará perfectamente", indicó.

La comuna dispone de unos G. 4.500 millones para la construcción de la Terminal de Ómnibus de Villarrica.