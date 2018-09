Robert López, uno de los manifestantes, señaló que desde hace varios años los jefes comunales señalan la intención de llevar adelante la construcción de una nueva terminal de ómnibus e indicó que los comerciantes que circundan la zona de la actual terminal se opusieron a que la misma sea trasladada, asegurando que serán perjudicados.

Por su parte, Adalberto Mereles, otro de los que protestó en la marcha, dijo que no puede permitir que el futuro de todos sea guiado por unos cuantos que solo piensan en sus propios beneficios.

"Queremos que la ciudad crezca y entendemos que en el centro de la ciudad ya no se puede tener una terminal, porque los buses ya no pueden entrar, ya no hay espacio", señaló Mereles.

La semana pasada, varios comerciantes también se manifestaron en inmediaciones de la terminal para exigir a la Comuna que ejecute la obra, pero en el mismo lugar, indicando que serán perjudicados en sus ganancias de concretarse el traslado a otro punto de la ciudad. Además, indicaron que el terreno donado, donde se podría construir la nueva estación de buses, sería de propiedad de un concejal municipal.

Los que están a favor de la mudanza de la estación de buses indicaron que volverán a manifestarse este martes, a las 9:00, en el centro de la ciudad.