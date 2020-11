“Lo que yo recomendaría es que se implementen soluciones alternativas, de aquí al 31 de diciembre, debe haber un plan. Leí una opinión interesante de que la gente tenga un incentivo para ir pasándose al sistema hasta que llegue la obligación. Esto puede permitir que mucha gente se adhiera al sistema”, expresó.

Villamayor dijo que se debe reconocer que hubo fallas en el sistema aplicado bajo regulación del Viceministerio del Transporte y que derivó en la escases de las tarjetas y la cola de personas en los puntos de venta.

Relacionado: Billetaje electrónico: Bloquearán tarjetas que están en manos de revendedores

“Por más que fueron mínimos, los fallos se produjeron. Todo esto debe traducirse a un sistema gradual hasta llegar a la obligación. Todos los sectores deben trabajar para ir incorporando a las personas. El sistema se aplica en todo el mundo y funciona, no es posible supone que justo aquí no”, dijo.

Con respecto a las propuestas legislativas que buscan eliminar el sistema por convertirse en un calvario para muchos usuarios, el funcionario del Poder Ejecutivo afirmó que eliminar el sistema no es la solución.

“Cada vez que se produzca un error en la implementación de un tema, alguien va a decir que se eche por tierra. Evidentemente, hay problemas pero eliminar los sistemas no es la solución. La solución es que funcione”, dijo.

Villamayor reiteró que los incentivos podrían servir para que los pasajeros quieren utilizar el sistema del billetaje electrónico.

“Si alguien me dice que un incentivo es un regalo de la tarjeta, un descuento, o el regalo del pasaje, puede ser un factor para que la gente quiera la tarjeta, que la gente vea el beneficio. La gente quiere que funcione. Lo que no quieren es esperar en el sol y que le digan que no hay instrucciones. Naturalmente esto es un fracaso que debe ser corregido”, aseguró.

Nota relacionada: Cetrapam culpa a revendedores "inescrupulosos" por escasez de tarjetas del billetaje electrónico

Suspensión del uso obligatorio

El Viceministerio de Transporte anunció el sábado que se suspendió el uso obligatorio del billetaje electrónico luego de una masiva queja de usuarios por la escasez de tarjetas, y desde entonces entró en vigor de nuevo el pago mixto de pasaje, que incluye el dinero en efectivo, hasta el 31 de diciembre.

Desde el inicio de la implementación obligatoria, la principal dificultad para el usuario del transporte público fue conseguir una tarjeta y la recarga de saldo.

Desde el Viceministerio de Transporte comenzaron a habilitar puntos de ventas de las tarjetas en barrios, en busca de paliar la situación, que fueron suspendidas para la reestructuración con protocolos sanitarios.

Le puede interesar: Experto sugiere una tarjeta maestra del billetaje electrónico para choferes

El pago obligatorio del pasaje con la tarjeta del billetaje electrónico entró en vigor el pasado 23 de octubre, tras un año de prueba. La implementación de este sistema duró varios años y tiene como objetivo modernizar y transparentar el sistema de pago del transporte público.