Vigilia en la Junta de CDE para evitar que se trate la renuncia de McLeod

Fue el diputado Jorge Brítez, del Movimiento Cruzada Nacional, quien mencionó a radio Monumental 1080 AM que este martes iniciaron una vigilia permanente en la Junta de la Municipalidad de Ciudad del Este , que se extenderá hasta este fin de semana, para evitar que se trate y se acepte la renuncia de Sandra McLeod .

El parlamentario explicó que la medida se tomó con un grupo de ciudadanos y concejales que esperan que la intendenta suspendida, que forma parte del clan Zacarías, sea separada del cargo por los hechos irregulares que supuestamente cometió durante su gestión.

“Esta es una lucha de muchas personas, no solamente de un sector, y yo creo que hay que ser coherentes y respetar eso. Se solicitó el pedido de intervención; lo ideal sería que termine el proceso y que Sandra McLeod sea destituida”, aclaró.

El parlamentario mencionó que extenderán la vigilia hasta el fin de semana, ya que el proceso de intervención encabezado por la ex jueza Carolina Llanes culmina el próximo 2 de febrero.

Señaló que, una vez que los resultados de la investigación sean remitidos al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados, los concejales ya no podrán aceptar o rechazar la renuncia de McLeod, debido a que la decisión pasa a otros poderes del Estado.

Consultado sobre la actitud de su correligionario Celso Kelembu Miranda, de aceptar la renuncia y su intención personal de ser el posible intendente, Brítez se limitó a expresar que se siente sorprendido y dejó un mensaje al edil: “Que no se olvide de la lucha que hicimos”.

No obstante, indicó que Kelembu no podrá ocupar el cargo de jefe comunal porque no cuenta con el respaldo de toda la comunidad.

Por otro lado, adelantó que a las 11.00 de este miércoles se manifestarán en contra del blanqueo al clan Zacarías.

Posturas en la Junta Municipal

La intendenta separada del cargo, Sandra Zacarías, ya presentó dos renuncias; la primera en noviembre, antes de que se cumplieran sus tres años de gestión, y la segunda este martes. Esta última dimisión se evitó tratar en la Junta Municipal, en una incidentada jornada.

Los concejales Miguel Prieto, Herminio Corvalán (independientes), María Portillo, Teodoro Mercado, (liberales) y Lilian González (colorada) forman ahora la bancada opositora, que suma cinco votos en contra de aceptar la renuncia de McLeod.

Mientras que los ediles: Celso Miranda (independiente) y Javier Bernal (liberal) dejaron en claro su postura de aceptar la renuncia, pese a que en un primer momento estuvieron en contra.

Esto llama la atención de los manifestantes, quienes acusan que ambos políticos pactaron con los oficialistas para llegar a la Intendencia municipal.

La bancada oficialista está conformada por Alejandro Zacarías, Miguel Ángel Coronel, Juan Ángel Núñez, Nery Chávez y Perla Cabral, que junto a Bernal y Kelembu, suman ahora siete votos, es decir, una mayoría propia.

El artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal establece que, si la renuncia se da en los primeros tres años de mandato, la Justicia Electoral llamará a nuevas elecciones, pero si ocurre en los últimos dos, se elegirá mediante voto secreto entre los miembros de la Junta a quien completará el periodo hasta diciembre del 2020.