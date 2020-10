Victoria clave del “12”

Fue un partido muy parejo, con ambos equipos que salieron a ganar, pero empañado por el pésimo arbitraje de Juan López, que sin VAR no existe, un árbitro sin personalidad, sin criterio y sin ayuda no funciona en Primera División. Pero el VAR se equivocó también en el primer penal cobrado a favor del “12”, ya que la pelota pegó en el hombro de Moreira y no en la mano, de los tantos fallos de López. No todos fueron errores arbitrales, el “12” consolidó su defensa por una entrega grupal envidiable, con los jugadores dando todo y terminando extenuados. Lo de General es preocupante, con dos derrotas ante rivales directos y con poco margen de error en este corto torneo.