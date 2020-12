Viajes en bus a más de 100 kilómetros desde Gran Asunción estarán restringidos

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, aclaró que se recomienda no realizar viajes en buses a más de 100 kilómetros desde Asunción y Central.

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, habló con radio Monumental 1080 para aclarar las dudas sobre las restricciones anunciadas por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. “Primero decir que restricción no es sinónimo de prohibición”, señaló.

En ese sentido, mencionó que los viajes en autos particulares a cualquier punto del país no estarán restringidos.

No obstante, indicó que se recomienda no realizar viajes en buses de larga a distancia desde Asunción y Central a más de 100 kilómetros, no así los desplazamientos desde otros puntos del país, debido a que Gran Asunción concentra la mayoría de los casos de coronavirus.

“La palabra prohibición no existe, no se prohíbe nada. Se recomienda, salvo la cuestión de los bailes y el alcohol. ¿Quién te puede prohibir que vos te vayas con tu familia en una van (camioneta) a Mbaracayú, nadie te puede prohibir, te podés ir sin ningún problema con todas las medidas sanitarias”, remarcó.

Euclides dijo que se recomienda no realizar viajes en buses a más de 100 kilómetros, por el tema de estar encerrados en un ómnibus más de dos horas con personas desconocidas.

Además, manifestó que el Viceministerio de Transporte tendrá que reglamentar la ley para aclarar todas las dudas generadas, ya que los transportistas salieron al paso de las medidas y anunciaron despidos como consecuencia del impacto económico.

“Las restricciones siempre son odiosas, sobre todo para quienes nos gusta el ejercicio pleno de la libertad, pero no nos olvidemos que estamos viviendo un momento muy especial. Alemania cerró por completo y dijo 'Navidad entre cuatro y el resto chau'. Ubiquémonos en la situación epidemiológica”, sostuvo el ministro.

También adelantó que la Policía Nacional podrá intervenir en una fiesta bailable, porque se estaría en flagrancia, pero que también piden el acompañamiento fiscal para otros procedimientos.

El Ministerio de Salud anunció que las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero la circulación estará permitida hasta la 1.00, pero se realizarán controles de alcotest.

"El virus hoy se encuentra en Asunción y Central, no queremos que se disperse", expresó el ministro Julio Mazzoleni en conferencia de prensa.

Con respecto a los trabajadores que residen fuera de Asunción y Central, dijo que los mismos quedan exentos de las restricciones.

Igualmente, afirmó que no habrá restricciones para el ingreso a la capital y zonas del Departamento Central.