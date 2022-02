Varios opositores apoyan juicio político a Sandra Quiñónez

La fiscala Sandra Quiñónez está en la mira de un juicio político por inacción en denuncias contra el ex presidente Horacio Cartes.

El senador del Frente Guasu Jorge Querey habló sobre un posible juicio político a la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez , ante una supuesta parcialidad hacia el sector del ex presidente Horacio Cartes, denunciado por el ministro del Interior por liderar un esquema de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos.

Al respecto, Querey aseguró que mucho de lo señalado por Giuzzio ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional ya había sido presentado a la Fiscalía por parte de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, atribuidos a Darío Messer y sus asociados, pero que fue cajoneado.

"La fiscala general del Estado es sujeta a juicio político desde hace mucho tiempo por parcialidad manifiesta en su actuar, ha cajoneado diferentes denuncias que hemos presentado incluso esto, que en parte lo decía el ministro de Interior, Arnaldo Giuzzio", apuntó.

Lea más en: CBI halló vínculos entre Messer, Cartes y Peña y Fiscalía ignoró

Reconoció que en particular ya tuvo una conversación sobre promover el juicio político de Quiñónez. No obstante, aún no quiso comprometer a la bancada.

https://twitter.com/desimasi2/status/1490329432829177859 Domingo.. leyendo borrador de libelo acusatorio contra Sandra Quiñonez.



Un equipo está trabajando y ultimando detalles y otros hablando con parlamentarios interesados. Creo q somos muchos y necesitamos el apoyo real de todos/as. #SeAcabóElRecreo#RepublicaOMafia



12/8 — Desirée Masi (@desimasi2) February 6, 2022

"Nosotros (FG) vamos a tratar este tema en los próximos días, pero yo, en particular, sí he tenido y hay bancadas que sí están dispuestas también a acompañar esto, sujeto a una decisión colectiva que quiero respetar. Pero creo que es absolutamente fundamental", declaró.

El congresista dijo que se tendría el apoyo, pero que el juicio político está como responsabilidad de la Cámara de Diputados, que es donde se inicia y donde se deben tener los votos, y fundamentalmente, recaería la responsabilidad en el Partido Colorado y el oficialismo colorado.

También puede leer: "Un narcoestado continúa consolidándose en Paraguay", advierte el Frente Guasu

"Ellos (colorados oficialistas) han sido los que le han salvado en otras ocasiones, ellos son los que definen los votos si se cubre o no se cubre. Si no corre esto, en Cámara de Diputados, es porque el gobierno de Mario Abdo una vez más negocia y encubre a la fiscala general", sostuvo.

Mencionó que con lo que presentó Giuzzio hay algunos aportes más, pero que muchos de los elementos probatorios que están ya fueron presentados hace tres años.

"Ella (Sandra Quiñónez) por parcialidad manifiesta hacia un sector, encubrimiento permanente a un sector y hacer funcionar a la Fiscalía como organismo de persecución a determinados sectores, ella tiene que irse, nos ratificamos en eso", insistió en una entrevista al programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Finalmente, Querey consideró importante que las instituciones retomen su papel de control y castigo a los que cometen ilícitos, eso es lo que debemos rescatar ahora.

Asimismo, la senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), comunicó este domingo, a través de su cuenta de Twitter, que se encontraba leyendo el borrador del libelo acusatorio contra Quiñónez y que un "equipo" se encontraba hablando con otros parlamentarios.