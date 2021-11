Vacunas AstraZeneca están por vencer, advierte Salud

Igualmente, se mostró preocupado por la ausencia de la ciudadanía en los vacunatorios de todo el país.

“Estamos trabajando para no perder esas vacunas. Siento mucho llegar a esta situación, cuando hace unos meses nos lamentábamos por la falta de vacunas. La gente no está acudiendo”, indicó a Monumental 1080 AM.

En ese sentido, manifestó que la decisión personal de no acceder a la inmunización afecta a la ciudadanía en general. "Al parecer la gente piensa que la pandemia terminó y no es así, esto no se terminó bajo ningún punto de vista", advirtió Borba.

Al menos 3.000.000 de personas accedieron a la primera dosis de la vacuna anti-Covid y alrededor de 2.400.000 ya lograron completar su esquema.

Salud busca inmunizar contra el Covid-19 al 80% de la población antes de fin de año. El objetivo es llegar a un total de 4,3 millones de personas.

En referencia a establecer algún tipo de restricciones para los no vacunados, el ministro manifestó que probablemente presentarán una propuesta que debe ser discutida por asesores jurídicos del Poder Ejecutivo.

“Tenemos una memoria muy frágil y parece que olvidamos todos los meses que pasamos muy mal. Hay que apelar a la memoria”, instó. Por último, adelantó que no cree que el país llegue de nuevo a una cuarentena.

El Plan Nacional de Vacunación avanza este lunes con la inmunización de todos los adolescentes de 16 y 17 años. El calendario para esta semana también incluye la primera dosis para personas de 18 a 29 años con las dosis Pfizer, Sputnik V, Coronavac y Sinopharm; y para adultos de 30 años o más con la AstraZeneca.