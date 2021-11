Ante esa situación, el diputado colorado Hugo Ramírez presentó un proyecto de ley que establece zonas de vacunados y no vacunados en bares, restaurantes, discotecas, casinos, casas de juegos, hoteles y otros sitios con áreas comunes.

El planteamiento, incluso antes de su tratamiento, ya desata diferentes puntos de vista, desde un aspecto médico y jurídico. El doctor Tomás Mateo Balmelli se mostró a favor del texto legislativo argumentando que en el mundo se está dando eso.

“No se le limita sus libertades a nadie. Si te querés ir a ver fútbol en el estadio, vacunate. Si no te querés vacunar, quedate a mirar desde tu casa. Estoy de acuerdo con esa línea ”, indicó en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

Entre otros puntos, aclaró que una persona no vacunada tiene más probabilidades de contraer la enfermedad y al mismo tiempo transmitir a los que están a su alrededor, lo que podría provocar el aumento de los contagios.

No obstante, insistió en la necesidad de mejorar la campaña comunicacional para repeler las desinformaciones, sobre todo, de las personas sindicadas como antivacunas. Para el médico, ese grupo de personas “no entiende nada de cómo funciona el sistema inmune”.

Balmelli graficó que en los países con bajo porcentaje de vacunación nuevamente están sufriendo los embates del Covid-19.

“Las vacunas demostraron ser efectivas, eficaces y seguras. Debemos comunicar eso a la gente, explicarlo y hacer perder el miedo ”, agregó al tiempo de recomendar otras acciones para llegar a la gente con información fiable.

https://twitter.com/HugoRamirezANR/status/1453350860407279616 Pedimos moción de preferencia para tratar en 15 días el Proyecto de Ley “QUE ESTABLECE ZONA DE VACUNADOS Y NO VACUNADOS CONTRA EL COVID - 19 POR SEPARADO EN PUBS, RESTAURANTES, DISCOTECAS, BARES, CASINOS, CASAS DE JUEGOS, HOTELES Y SIMILARES. pic.twitter.com/GrTSt1PTwR — Hugo Ramírez (@HugoRamirezANR) October 27, 2021

A nivel jurídico “no es simple”

El abogado José Casañas Levi adelantó que jurídicamente no es un tema sencillo desde el momento en que se analiza el alcance o los límites de los derechos fundamentales.

“Nuestra Constitución Nacional le da al Estado la responsabilidad de, no solo garantizar el derecho a la salud, sino también, le da la posibilidad de regular eso. Le dice que cuando se trata de interés general, tiene que poner límites por ley”, explicó.

Además, recordó que está vigente la Ley del Código Sanitario, que es del año 80, previo a la Constitución de 1992. Dijo que esa normativa le da la facultad al Estado de obligar a las personas a vacunarse si así lo decide a través del Ministerio de Salud.

“El Estado no se animó a hacer eso y casi ninguno en el mundo porque eso significa entrar en un debate polémico. Y no es tan simple. El Código Penal dice que para aplicar un tratamiento médico, se le tiene que explicar a la persona y ella debe estar de acuerdo”, indicó.

De esa forma mostró el conflicto jurídico que existe actualmente sobre establecer una obligatoriedad para la vacunación. No obstante, sostuvo que el Estado, si bien no quieren entrar en esa polémica, sí puede establecer límites por el riesgo que significa el Covid-19.

“Es lo mismo que el área de fumadores y la ´casa se reserva el derecho a admisión´. El punto entra en conflicto cuando tiene que ver con un derecho de acceso público. Todos tenemos el derecho de exigir por igual que nos den el acceso”, afirmó.

Pero como ejemplo puso que si una persona decide tomar alcohol, no puede conducir por las calles por el peligro que eso representa y porque la ley establece límites. “No podes exponerles a otros por tu decisión”, señaló.

“No hace falta una ley”

Casañas Levi se mostró en contra de establecer una ley para establecer área para vacunados y no vacunados. No está de acuerdo con aprobar leyes “a las apuradas” por el temor que se puedan incurrir en ideas erróneas.

“Tenemos la Constitución, el Código Sanitario, tenemos la experiencia con los decretos durante la pandemia, tenemos información científica, me parece que es una cuestión más político sanitaria y no pasa por legislar”, indicó.

Sobre su punto, indicó que una persona puede decidir no vacunarse, pero también tiene que saber que esa postura le puede traer consecuencias como el hecho de no asistir a clases para un docente o no poder ir a sitios específicos.

La Cámara de Diputados tratará en los próximos días el proyecto de ley formulado por el diputado Hugo Ramírez. Actualmente, en el país hay un poco más de 3 millones de personas con al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Con en el esquema de dos dosis se superó las 2.200.000 personas, pero el objetivo de las autoridades sanitarias es llegar al 80% de la población antes de fin de año. Pero tropiezan con la dificultad de la poca presencia en los vacunatorios.