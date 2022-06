Uruguay dice que negó entrada de avión iraní mediante Inteligencia de Paraguay

El ministro de Defensa de Uruguay , Javier García, aseguró este viernes que la decisión de no permitir el acceso del avión iraní al espacio aéreo de dicho país el pasado 8 de junio se tomó en 4 minutos y que se debió a un documento de la Secretaría de Inteligencia de Paraguay , en el que se alertaba que algunos miembros de la tripulación eran parte del grupo terrorista Hezbollah.

La información la brindó el funcionario uruguayo en una comparecencia ante el Parlamento de Uruguay, donde debía dar a conocer los motivos por los que no se accedió a dar el permiso a la aeronave con venezolanos e iraníes, informaron medios internacionales.

En la ocasión, el ministro reveló que una primera solicitud para volar en territorio uruguayo ya se recibió el 7 de junio, un día antes de la negativa, por parte de la misma tripulación, pero que en esta oportunidad tenían previsto aterrizar a las 17:00 del día siguiente.

Seguidamente, relató que el Boeing 747-300 había llegado a Buenos Aires, Argentina, y que sus ocupantes permanecieron por dos días en un hotel del vecino país, mientras que ya para el 8 de junio se dirigieron a Montevideo, en Uruguay.

Sin embargo, a los 25 minutos de estar volando cerca de la zona, los tripulantes revelaron que tenían pensado permanecer en el aeropuerto de Carrasco, Uruguay, por unas tres horas para reponer provisiones o combustible y "hacer algunos arreglos pequeños”.

Además, después pidieron extender su estadía en el lugar hasta el día siguiente para descansar, lo que ya fue "llamativo" para las autoridades uruguayas. "La tripulación llevaba dos días en Buenos Aires y el vuelo a Montevideo es de 30 minutos. Esa necesidad no es confiable y mucho menos aceptable”, manifestó el funcionario al respecto.

En cuanto a la primera solicitud, García dijo que fue aceptada en principio "por la falta de un documento clave: el de la Secretaría de Inteligencia Nacional de Paraguay".

En ese sentido, según relató, a las 14:07 recibió una llamada del ministro del Interior de su país, Luis Alberto Heber, quien en tres minutos y 45 segundos le informó sobre la alerta que se recibió de Paraguay.

Rápidamente, siendo las 14:11, llamó al comandante de la Fuerza Aérea y le ordenó no autorizar el ingreso del avión iraní a su territorio, mientras que a las 14:48 el comandante ya le avisó nuevamente que se cumplió con la negativa, tras lo cual se comunicó del caso al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

“Estamos en una comisión del Senado mirando lo que está pasando en otro país, pero bien podría haber pasado que todo lo que pasa en la Argentina hubiera pasado aquí. Si no lo hubiésemos tomado correctamente, como lo hicimos, hoy hubiésemos estado en un tremendo lío desde el punto de vista nacional e internacional durante casi dos semanas”, expresó el ministro durante su comparecencia de este viernes.

El pasado 8 de junio, la aeronave se mantuvo volando en círculos sobre el Río de la Plata, en Argentina, desde donde intentó viajar a Uruguay, pero tras la negativa, el Boeing carguero se dirigió de nuevo a Buenos Aires y, desde entonces, se encuentra retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Previamente, el 13 de mayo de este mismo año, ya había aterrizado en Paraguay, específicamente en el aeropuerto Guaraní, en Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná, mientras que sus tripulantes permanecieron por al menos tres días en un hotel de Ciudad del Este, del mismo departamento.

Según trascendió, el avión iraní carguero ingresó al país como vuelo privado, pero salió como vuelo comercial. A su salida se llevó unas tres millones y medio de cajas de cigarrillos de la firma Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del ex presidente de la República Horacio Cartes.

No obstante, el ministro anticorrupción René Fernández dijo que manejan algunas hipótesis sobre la presencia del avión en Paraguay y sostuvo que el vuelo para buscar un cargamento de cigarrillos de Tabesa no tiene mucho sustento, por lo que no se descarta que la carga sea una fachada.

El caso del avión iraní mantiene en alerta a las autoridades de la región, debido a que algunos de sus tripulantes son considerados por Estados Unidos como parte de Al Quds, una fuerza revolucionaria iraní, clasificada como una organización terrorista. Argentina y Paraguay ya abrieron investigaciones formales sobre el caso.