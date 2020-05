"Una sola persona puede ocasionar catástrofe viral", dice Euclides Acevedo

"Una sola persona puede ocasionar una catástrofe viral, por eso es que la gente debe ser consciente de que la responsabilidad es personal y su irresponsabilidad puede ocasionar daños colectivos. La cosa es mucho más seria de la que nos estamos imaginando", expresó en conversación con Radio Monumental 1080 AM.

Explicó que lo que ha habido es una flexibilización y recuperación paulatina de la dinámica laboral y productiva, "pero para nada ha desaparecido el peligro del contagio colectivo".

Hizo un llamado a la ciudadanía a refugiarse del peligro, del contagio, con los procesos establecidos por el Ministerio de Salud, y pidió no relajarse en el protocolo sanitario.

"No le quiero más ver a la gente en la calle sin tapabocas, no quiero más ver aglomeración, no quiero más ver gente que dice 'a mí no me va enfermar, ya ha pasado'. En este momento el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Ministerio Público estamos obligados a ejercer estricto control sobre el comportamiento ciudadano", expresó.

Pidió a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, que por favor no lo abandone con sus fiscales para poder efectivamente imputar a aquellos que desobedecen la disciplina sanitaria impuesta por el Ministerio de Salud.

"La ciudadanía responsable corre riesgo de contagiarse por culpa de la inconsciencia, de la insensatez y hasta de la criminal irresponsabilidad de unas personas que creen que se acabó; estamos lejos todavía del pico y ni qué decir del descenso de la curva", manifestó.

Mencionó que hay algunas personas que creen que el contagio del coronavirus terminó y no es así, ya que el "peligro de contagio está latente, firme" y exhortó a la ciudadanía a respetar las normas establecidas por el Ministerio de Salud. Advirtió que de lo contrario se volverá a la fase cero de la cuarentena sanitaria, "lo que será criminal para la economía, para el trabajo y para la salud".

Acevedo indicó que los controles se centrarán en los sitios neurálgicos y pidió apelar a la conciencia ciudadana para evitar el peligro de contagio.

"Vamos a seguir con los controles, pero no van a ser suficientes y el ciudadano responsable debe denunciar a aquel conglomerado de personas o grupo de personas que están violando la cuarentena", concluyó.

Hasta la fecha, Paraguay tiene registrados un total de 917 casos confirmados de Covid-19, de los cuales hay 11 fallecidos y 413 recuperados.