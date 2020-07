Una mujer con embarazo de riesgo denuncia una odisea para tener prueba de Covid-19

Struway mencionó a Última Hora que el primer lugar al que acudieron fue al Hospital Distrital de Itá, donde les manifestaron que no contaban con insumos para hacer el test y que sin conocer el estado de salud de la mujer no le podían atender. Posteriormente, fueron a un consultorio particular, donde la doctora les indicó que debía ser atendida con urgencia debido a que se encontraba perdiendo líquido.

Fue así que este martes llegaron al Hospital Nacional de Itauguá, hasta la carpa de contingencia donde se realizan los test del virus y comentaron la situación de la mujer. “Está el riesgo de que tenga Covid-19 y con dolores de parto, en ninguno de los dos casos me quisieron resolver. Nos dejaron sentados ahí afuera”, denunció el esposo.

Agregó que tras esperar sobre una superficie de cemento por varias horas, una doctora residente les explicó que por el momento solo podía ser aislada en una habitación. “Le explicaron que si queríamos le van a aislar, que eso es lo que podían hacer. Tampoco nos supieron explicar por qué no se podía hacer el test”, narró.

“Es indignante el trato que nos dan. Si ellos me decían: ella se va a internar y ya le vamos a operar, el bebé va a estar a salvo para esta noche, que ni le hagan más la prueba del Covid-19 si es que no quieren”, cuestionó.

Aseguró que a pesar de contar con un seguro privado, no cuentan con dinero para pagar por el test. “Nosotros somos de Itá, es lo más rápido que nos quedaba, el seguro cubre todo pero las pruebas no. Tal vez tenga un seguro privado por el empleo que tengo, pero yo no tengo para pagar un test”, señaló.

Además, Struway comentó que incluso les ofrecieron irse a tomarse la prueba en la Costanera de Asunción para acelerar la toma de muestra.

“Ellos quieren hacer pasar de que yo quiero hacerle la prueba y llevarle al privado. Pero ellos comprobaron que están con dolores de parto, pero no le quisieron atender, le dieron un medicamento y le dijeron para ir a la Costanera. Y cuando le preguntamos: qué hacíamos con el embarazo, nos dijeron que si queríamos teníamos que ficharnos. Teniendo un caso de urgencias, a un moribundo no le decís que se fiche primero para que le atiendas. Ellos están queriendo pasar gato por liebre y no es así”, argumentó.

Desmienten situación

La directora del Hospital Nacional de Itauguá, Yolanda González, por su parte, aseguró que desde el nosocomio se trató de derivar el caso a internación para que posteriormente se pase a sala de parto.

Afirmó que una embaraza a término no puede esperar, y a pesar de cualquier situación debe ser internada y posteriormente realizar la prueba de Covid-19, ya sea en un hospital público como privado.

Dijo que sin importar de que se cuente o no con la prueba, se debe asistir a la mujer ya que los resultados recién se tienen a las 72 horas de la toma de muestras, y que en este caso la pareja no quiso la internación porque ya contaban con un seguro privado. La doctora pidió a la pareja que vuelvan al hospital para ser asistidos.

Destacó que el hospital cuenta con área de internación para respiratorios, para mujeres embarazadas, y casos positivos de todo el país son atendidos en dicha área.