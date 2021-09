Una mujer denuncia a su vecino por agresión y teme por su vida

"Estoy atemorizada por mi vida, porque este es un vecino muy agresivo, de hecho que cualquier hombre es siempre más fuerte que una mujer, yo quisiera justicia, por favor, que se haga algo al respecto, si este hombre tiene un problema siquiátrico, que esté donde tiene que estar, o si se tiene que ir preso, que se vaya", expresó en conversación con NPY.

Lea más: Mujer denuncia que vecinos la maniataron y la golpearon

Afirmó que su vecino es conocido en el barrio por ser "una persona muy agresiva". Dijo que lo dejaron encargado en su vivienda y que el martes en horas de la noche el hombre forzó la puerta e intentó hurtar objetos de valor. Cuando ella le reclamó, él la agredió con una pala y con un palo de escoba en varias partes del cuerpo.

Embed Una mujer fue terriblemente agredida por su vecino.



La violencia se dio tras un reclamo por robo.



"Temo por mi vida, cuando le reclamé me atacó con una pala y luego con un palo, pero a matar".



El supuesto agresor aún no fue detenido.#NPY #NosConecta pic.twitter.com/g6xCKV2EhN — NPY Oficial (@npyoficial) September 10, 2021

"Me agrede con una pala; entonces, en lo que yo logro defenderme se le cae la pala y con un palo de madera me empieza a pegar, me juega realmente a matar, como llegué a cubrirme no logra propinarme los golpes en la nuca, pero me jugó a matar. Me decía que me iba matar, esas palabras me repetía una y otra vez, 'te voy a matar, te voy a matar', estoy con hematomas en varias partes del cuerpo y también en el área de la columna", relató.

Nota relacionada: Registran 1.600 casos de violencia contra la mujer solo en fines de semana

La víctima dijo que está totalmente golpeada y desea que hagan algo al respecto, porque teme mucho por su vida y por la de su familia. Afirmó que tras realizar la denuncia, ninguna autoridad se comunicó con ella y que los policías le dicen que ella lo "agarre" y "ellos verán qué pueden hacer porque no pueden hacer nada".

EN CASO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.png

"Yo no recibo respuestas de ningún lado, no sé si tiene que matarme primero para que se haga algo al respecto o qué puedo hacer. Ya no sé dónde recurrir, solamente encontré respuestas de la prensa", agregó.

Le puede interesar: Ante ola de violencia y feminicidios, especialista instó a una educación sexual integral

La víctima mencionó que se enteró por varias personas de que el hombre dice que "no va a descansar hasta matarla".

"Mi vida corre peligro con esta clase de persona que está en libertad recorriendo como si nada hubiera pasado", mencionó.

Versión de la Policía Nacional

El oficial 1° Luis Garcete, de la Subcomisaria 3ª de Luque, manifestó en conversación con NPY que el caso ya fue comunicado al Ministerio Público y que desde la sede policial "realizan continuamente" una patrulla preventiva en inmediaciones de la vivienda de la víctima, para evitar nuevas agresiones.

Mencionó que continúan con la investigación y que hasta el momento no tienen una orden de la Fiscalía para detener al supuesto agresor. Dijo que una patrullera ya acudió hasta el sitio donde vive el hombre y este ya no se encuentra en el lugar.

"Hasta el momento no le estamos ubicando, pero sí estamos continuamente patrullando, hoy ya es la tercera vez que realizamos patrulla en inmediaciones de su vivienda", expresó.

Aseguró que no tienen los datos completos del hombre y que están tratando de conseguirlos para identificarlo.