En conversación con Última Hora, el ciudadano —que pidió resguardar su identidad— comentó que la Línea 165 de la empresa Ñandutí SRL le obliga a pagar pasaje a las personas con discapacidad y no reconocen el carnet que expide la Senadis.

"Ellos se imponen por encima de la ley, la cual nos ampara a nosotros a tener pasaje libre como persona con discapacidad. Hay varios inconvenientes y muchísimas denuncias en la Senadis y en el Viceministerio de Transporte por parte de muchas personas que experimentamos maltrato y ahora nos obligan a pagar el pasaje los transportistas que trabajan con el billetaje electrónico del Área Metropolitana", expresó.

El denunciante comentó que otras empresas de transporte, cuyos conductores le obligan a pagar el pasaje, son la Línea 27 y la Línea 96, que tienen sus trayectos sobre la avenida Mariscal Estigarribia.

Relató que la situación en particular la vivió este lunes en San Lorenzo, Departamento Central, en la zona del Mercado. Manifestó que el chofer le aseguró que ya no puede abordar sin pagar el pasaje. Comentó que la situación data de hace tiempo y que no tienen una solución.

El hombre puntualizó que "hay choferes que son muy entendidos" y que les deja "pasar sin problema" y aclaró que "no son todas las empresas".

"Hice muchas denuncias en el Viceministerio de Transporte y también otros compañeros que sufren algún tipo de discapacidad hicieron sus denuncias. La Senadis está enterada de la situación, pero ahí nos dicen que el que tiene que sancionarle a estos empresarios son la gente del Viceministerio de Transporte, el cual tampoco da una solución", agregó.

Carnet de Senadis carece de validez legal, afirma titular de Cetrapam

Por su parte, César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), explicó a Última Hora que "le van a seguir cobrando el pasaje, porque el carnet de Senadis carece de validez legal".

Manifestó que el carnet de Senadis "es un invento de la misma para justificar su inoperancia en el manejo de la situación" y que ni siquiera pidieron introducir en el Presupuesto General de la Nación los costos que ello implica y "fabrican un carnet ilegal aumentando la ansiedad de las personas con discapacidad".

Aclaró que las únicas personas que tienen gratuidad en el pasaje son las que padecen discapacidad visual y un acompañante. Además, mencionó que estas personas deben tener una tarjeta de discapacidad visual que es del billetaje electrónico y no el carnet de la Senadis.

Viceministerio de Transporte dice que tienen derecho al pasaje gratuito

En tanto, el Viceministerio de Transporte recuerda que las personas con todo tipo de discapacidad tienen derecho a acceder al pasaje gratuito del transporte público de pasajeros en todo el territorio nacional, incluyendo a los buses del Área Metropolitana, conforme a la ley 6.556/2020.

La institución asegura que las personas deben acceder a este derecho, cuenten o no con la tarjeta del billetaje electrónico.

El acatamiento de este beneficio es obligatorio para conductores del transporte público. Pueden acceder al servicio de manera gratuita los pasajeros que cuenten con la tarjeta de billetaje perfil personas con discapacidad visual y aquellos que cuenten con el carnet de discapacidad general provisto por la Senadis.