Un compromiso de 35 años para peregrinar hasta Caacupé

Tras participar de la novena a la Virgen de Caacupé, que culminó este viernes, don José pasó a encender una vela azul a María y elevó una plegaria. Luego, contó su historia en una entrevista concedida a Última Hora.

“Ya sea en los malos o en los buenos momentos, siempre me encomendé a ella (a la Virgen). Siempre me cumple lo que le pido, sobre todo porque pasamos muchos problemas, pero salí bien de todos”, comentó.

El devoto recordó que años atrás llegaba a la capital espiritual del país sobre carretas; en ese momento, venía toda la familia, a diferencia de esta ocasión, en la que solo pudieron venir entre dos, él y su hija menor.

“Hoy vine a pedirle (a María) para que siempre goce de buena salud, que tenga suerte, que tome buenas decisiones y que no me meta en asuntos malos, que me libre de todo mal. También pido por mi familia, para que la Virgen los bendiga”, expresó.

A su salida, con dificultad para caminar a causa de los pies adoloridos, manifestó que a pesar de los malestares seguirá cumpliendo la tradición hasta donde pueda.

