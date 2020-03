TSJE, a favor de postergar las municipales para el 2021

Considerando la crisis generada por la pandemia del coronavirus (Covid-19), el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) está a favor de postergar las elecciones municipales para el año que viene, pero no apoya la idea de llevarlo al 2023, como lo sugirió el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

El asesor del TSJE Luis Alberto Mauro manifestó que la actual pandemia impide al organismo electoral llevar a cabo las capacitaciones para el uso de las máquinas de votación, y también recordó que unas 12.000 unidades se encuentran aún en la República Argentina, país también afectado con la crisis sanitaria y con amenaza de estado de sitio.

“Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de algunos parlamentarios de postergar para el año próximo las elecciones municipales, porque la situación no es clara y no sabemos si hasta cuándo se va a prolongar ya que la cuarentena se podría prorrogar, y así como está la situación vemos que las condiciones no están dadas para realizar los comicios este año”, señaló Mauro.

Explicó que es importante la capacitación masiva para que se cumpla lo que estableció la ley para el voto electrónico, y que esta es imposible de llevar a cabo mientras dure la cuarentena.

“Vemos viable y nos parece aceptable pasar para el año que viene las elecciones, la Justicia Electoral puede prorrogar otros sesenta días dentro de lo que le permite su marco normativo”, explicó.

Antecedentes. El asesor del TSJE recordó que existen antecedentes en torno a la modificación de fechas de elecciones municipales y mandatos de intendentes.

“Esto ya pasó anteriormente, acordate que del 91 al 96 nos vimos obligados, cuando se hicieron las elecciones municipales, nos vimos obligados a prolongar el mandato de los intendentes por cuatro o cinco meses porque estábamos confeccionando un nuevo padrón, y luego nos vimos obligados a acortar por cuatro años el mandato de los electos de entonces”, dijo.

Detalló que el mandato de los intendentes y concejales no está en el orden constitucional, ya que no hay un artículo de la carta magna que hable de ello.

“Entonces, si está en una ley, con otra ley se puede establecer la postergación, pero hay que recalcar que el Parlamento no tiene atribuciones para fijar fechas de elecciones, eso es potestad exclusiva de la Justicia Electoral, entonces la ley sólo debe establecer la prórroga y el TSJE la fecha... Las internas podrían ser en enero y en abril las municipales, por ejemplo”, indicó.

Subrayó que no están de acuerdo con la propuesta de Velázquez de juntar las municipales con la generales en el 2023, ya que generaría mucho conflicto al propio elector y al sistema en sí, y podrían distorsionar los comicios.