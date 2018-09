Tres aprehendidos por supuesta adopción ilegal de un recién nacido

Ocurrió a las 15.30 aproximadamente, en el Hospital Distrital de Presidente Franco, ubicado sobre la avenida Mariscal López y Van Aaken, del barrio San Antonio.

Se trata de Ismael Villar, de 46 años; de su pareja, Mirta Elizabeth Britos, de 40 años, y de la madre del recién nacido, de 24 años. Esta última cuenta con orden de detención por robo agravado, informó el periodista de Última Hora Wilson Ferreira.

La doctora Liza Morel, directora médica del hospital, explicó que la paciente ingresó acompañada de una pareja, supuestos familiares. La mujer ya estaba con trabajo de parto, por lo que fue ingresada inmediatamente de urgencias y dio a luz.

Posteriormente, la obstetra iba a registrar los datos de la paciente y se percató de que la foto de la cédula, que supuestamente era de ella, no coincidía con su rostro. La obstetra pidió a Mirta Britos que le entregue la cédula de la paciente y corroboró que el documento de identidad le pertenecía a Britos.

"La mujer confesó que ella viene a acompañar a esta señora ya que habían acordado que le iba a dar el niño", afirmó la doctora Morel.

El caso fue denunciado inmediatamente en la Comisaría 6ª de Presidente Franco, como así también en la Fiscalía y en la Defensoría de la Niñez.

"El niño queda en la sala de neonatología porque la madre solo vino a tener su bebé, llegó sin ningún dato, sin estudios prenatales, no dijo su nombre. Ella, hace una semana vino justamente en esta guardia y por casualidad estaba la doctora y la obstetra que le reconocieron, no había traído ningún dato de ningún control", contó la médica.

La madre quedó internada en el hospital, acompañada de un personal policial, mientras que la pareja fue llevada hasta la Comisaría.

Versión de la madre

Por su parte, la madre del recién nacido dijo que tenía orden de captura por robo agravado, porque dejó de ir a firmar en el Juzgado y que solo por eso quedó aprehendida.

"Ellos piensan que quise dar a mi hijo, yo no tengo cédula, mandé hacer, pero todavía no tengo, yo no quise dar a mi hijo; si era así no iba a dejar que crezca, lo iba a abortar", afirmó.

"No voy a aguantar nueve meses para venir a entregar al nacer, ni nunca, hay muchas formas para abortar, hubo un malentendido con los doctores", dijo.

Por último, reiteró que quiere a su hijo y que no desea darlo en adopción.

Los nombres del niño y de la madre se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima.