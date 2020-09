“Me acaban de echar del departamento donde vivo, pero no me pienso ir, ni mover hasta cumplir con la cuarentena. Mientras tanto espero me ayuden a encontrar algún lugar donde ir luego de estos días de encierro donde al propietario no sea este tipo de personas”, escribió en su cuenta.

Álvarez indicó que el dueño del edificio se justificó diciendo que los propios vecinos al enterarse de la situación llamaron al propietario para quejarse. “Ven por qué muchos se callan y andan contagiando por ahí”, mencionó en otras cosas la joven.

Embed Bueno me escribe el dueño del edificio a retarme porque la gente sabe que tengo covid y “no sabe qué hacer conmigo” porque mis vecinos le llaman. Ven porque muchos se callan y andan contagiando por ahí? — KIM (@Seinikim) September 12, 2020

El caso se viralizó y llegó hasta el abogado Diego Lansac, quien también a través de las redes sociales advirtió que esta situación se repite constantemente y aclaró que ninguna persona puede ser echada de su alquiler sin un juicio de desalojo previo.

“La ley es bastante clara cuando habla del desalojo, es mentira que yo dueño del alquiler pueda decirte que tenés que irte por Covid. Si no existe una sentencia de desalojo, no te pueden sacar", explicó Lansac a Monumental 1080.

Aseguró que mediante el proceso judicial, el locador debe probar el incumplimiento al contrato. “Un juicio de desalojo se puede hacer por varios motivos, puede ser por incumplimiento de pago del alquiler, porque ya transcurrió el tiempo de alquiler o incluso por un caso de Covid, lo que no se puede hacer es echar sin un juicio de desalojo”, afirmó.

Nota relacionada: Salud reporta 11 fallecidos y 493 nuevos casos de Covid-19

El profesional señaló que en este caso existe una particularidad ya que el dueño no tuvo problemas con que esté enferma, pero que el problema fue cuando ella advirtió que dio positivo y los vecinos se enteraron.

Por su parte, la joven, por el momento, continúa en el lugar y así como su mala experiencia comentó que otros vecinos se solidarizaron con ella e incluso le acercaron alimentos.