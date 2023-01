El gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken, anticipó a su entorno más cercano que prefería mantenerse en su cargo, pero la decisión aún no es oficial. Foto: Gentileza.

“Buenos días, a modo de información. Vistos los últimos acontecimientos políticos, para tranquilidad de los compañeros, me quedo en la Gobernación para seguir trabajando todos juntos. Vamos a ayudar a los candidatos del Partido Colorado para que puedan llegar”, escribió Roberto González Vaesken, gobernador de Alto Paraná, en un grupo de WhatsApp.

Esta decisión, que aún no fue oficializada teniendo en cuenta que tiene tiempo hasta el lunes, lo dejará fuera de la lista de candidatos por la Cámara de Senadores.

González Vaesken se convirtió en candidato colorado al Senado por el movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes, quien en la víspera recibió sanciones financieras y cuatro de sus empresas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El mismo Gobierno lo designó “significativamente corrupto” hace seis meses.

La versión fue confirmada por el presidente de la Junta Departamental, concejal Wilberto Cabañas, pero arreglo seguido dijo que hay que esperar, considerando que el gobernador es una persona con actitudes muy cambiantes.

“Hoy, muy temprano, el gobernador me llamó, comunicándome que no va a renunciar a la Gobernación y que va a cumplir su mandato hasta el 15 de agosto. Esa comunicación me lo hizo a mí en mi carácter de presidente de la Junta y él lo hizo público a través de un grupo de WhatsApp que tiene con los amigos”, refirió el edil.

Empero, dijo que están expectantes, señalando que la ley es clara para los que están en cargos ejecutivos de que tienen que renunciar 90 días antes de las elecciones y ese plazo se cumple el próximo lunes.

“A partir de ahora, estamos atentos, esperando que lo haga de manera oficial, es lo que aguardamos sobre lo que él pueda decidir, ya sea oficializando su candidatura a senador o continuar en el cargo, tal cual como me había expresado”.

Cabañas refirió que el gobernador es una persona muy cambiante.

“Todos los que lo conocen saben que cambia mucho. Al principio dijo que se iba a candidatar, después dejó de ser candidato y después lo asumió, y pasó las internas en una posición muy importante, generando una esperanza grande en Alto Paraná, pero tanto es así que a horas nada más de cumplirse el plazo de presentar su renuncia nos anuncia esto. Es una cuestión personalísima, que respeto mucho”, sostuvo.