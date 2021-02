El director del centro asistencial, Agustín Saldívar, brindó una conferencia de prensa este miércoles para actualizar el estado de salud del sobreviviente.

“Para tranquilizarle a los familiares y a la gente, hay mucha esperanza sobre el estado de salud del joven. En su caso, me imagino que él habría venido en un lugar hacia la cola del avión, donde no se quemó, porque en él no constatamos quemaduras”, señaló el médico.

Saldívar reportó que el joven continúa estable, pero con asistencia respiratoria y bajo fuertes medicamentos sedantes que estabilizan su presión arterial y oxigenación.

“Vamos a ver cómo va evolucionando. Es un paciente estable, con buena diuresis y parámetros aceptables. El pronóstico es esperanzador”, insistió.

El médico también explicó que el sobreviviente no requirió cirugías de entrada, ya que aún no se evidencian lesiones. No obstante, se puede observar un deterioro, según dijo.

El paciente tiene un traumatismo en la cabeza con una lesión cerebral mínima, un traumatismo de tórax, contusión pulmonar importante, fracturas del brazo derecho cerrado, fracturas en la cabeza femoral del lado derecho y no tiene lesiones evidenciadas dentro de los órganos internos de la cavidad abdominal.

Madre ya se encuentra en Asunción

Por otra parte, la madre del joven ya se encuentra en la capital acompañando a su único hijo, según reportó Saldívar. La mujer viajó desde Fuerte Olimpo hasta Asunción, por tierra, durante 14 horas.

La madre llegó cerca de las 3.00 de esta madrugada y pudo ver a su hijo. “Como ella dijo, no es un estado en el que quisiera verle, pero la tranquilizamos porque tenemos esperanzas”, expresó el médico.

Saldívar también comentó que la madre del joven es licenciada en Enfermería en un centro asistencial en Fuerte Olimpo y recibió constantemente comunicaciones por parte de otras colegas, que sirvieron de nexo para mantenerla informada sobre el estado de su hijo.

El accidente

El trágico accidente aéreo se produjo en horas de la tarde de este martes en el estacionamiento de la Fuerza Aérea en la ciudad de Luque, Departamento Central.

Una avioneta Cessna 402, con matrícula 0221, fabricada en 1989, con dos motores y dos hélices nuevas, se precipitó a tierra en el sitio. Tras el suceso, fallecieron siete personas y solo logró sobrevivir Zaván, de 19 años.

Los fallecidos fueron identificados como: coronel diplomado Comando de Estado Mayor Aníbal Antonio Pérez Trigo, junto con el teniente 1° piloto militar Willian Martín Orué Román, y como pasajeros iban el mayor diplomado de Estado Mayor Alfredo Darío Céspedes, el teniente 1° de Aviación Marcos Samuel Romero, el teniente de Aviación Manuel Guzmán Sotelo Riveros, el suboficial mayor de Aviación Pedro Nelson López Morales y el funcionario público Críspulo Almada.