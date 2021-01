Todo será corrido: Campeonato, Copa y las atrapantes Eliminatorias

Bolivia, de la mano de Farías y reanimado por el empate en el Defensores del Chaco ante Paraguay, verá en La Paz a Perú que continúa con déficit, pese a la experiencia ya acumulada por Gareca al mando del equipo incaico. Chile, que baraja nombres para sustituir a Rueda, recibirá a Paraguay en el Nacional de Santiago. En ese sentido, hay una intención de Berizzo de poder agrupar por las dos semanas venideras a los jugadores convocados del plano local, siempre y cuando tenga la venia de los clubes por la cuestión de tiempo de trabajo y protocolo. El tema no será fácil atendiendo la última etapa de preparación de los equipos de Primera que arrancarán el 5 de febrero. Continuando con la programación de las Eliminatorias, el golpeado Colombia, con su nuevo DT Rueda, cotejará ante Brasil, el mejor de todos hasta el momento. Los cafeteros vienen de durísimas caídas, ante Uruguay 3-0 y Ecuador 6-1, y el ambiente actual es denso y preocupante. El portugués Queiroz se fue en los primeros días de diciembre con muchísimos cuestionamientos, en especial, porque intentó darle una nueva identidad al fútbol colombiano, pero fracasó. Se cierra la fecha con el cotejo entre Venezuela —dirigido por el también portugués Peseiro, que se recuperó venciendo a Chile, saliendo del pozo— y Ecuador, que camina firme con la conducción del argentino Alfaro, que así como están las cosas es un gran candidato a meterse en el próximo Mundial. Luego, siempre en marzo, se completará el combo con: Brasil-Argentina (los candidatos de siempre), Ecuador-Chile, Paraguay-Colombia, Perú-Venezuela y Uruguay-Bolivia. Esta no es una cuestión solamente de fixture, sino de fútbol y de resultados. Antes de la Copa América se cumplirán la séptima y octava fecha. Prácticamente se habrá hecho la mitad del recorrido. Todavía queda en suspenso si habrá público o no en los estadios o un porcentaje que se pueda consignar, según la capacidad de los mismos. En lo jugado hasta ahora, Brasil es el que camina más firme; Argentina, sin rendir a plenitud, marcha segundo y, evidentemente, es Ecuador el que está en la atención de todos; muy buen trabajo y con futuro, como apuntamos, enormemente alentador. No se moverán las sedes

No hubo caso y fue imposible por el Covid. Los Mundiales de las categorías Sub 17 y Sub 20 quedaron pospuestos para el 2023. La ronda clasificatoria tendría que haberse cumplido en Ecuador y Colombia, respectivamente. Aldo Bobadilla es el encargado de las divisiones formativas y tendrá que replantearse todo atendiendo la suspensión por la pandemia.

Los anfitriones de los eventos mencionados Colombia y Ecuador mantendrán la sede hasta que se retomen oficialmente estas competencias. En el ámbito doméstico bien se sabe que la primera actividad suspendida por la propia APF fueron las categorías menores por decisión propia, apenas se pronunciaba el Covid-19. El tiempo le dio la razón. Final paulista y bronca argentina

Enorme repercusión en Argentina por las eliminaciones de los dos más grandes de ese país. Quedaron fuera de posibilidad de título de la Libertadores, River primero y Boca después. Sus verdugos, Palmeiras y Santos protagonizarán la final única el 30 de enero, en el Maracaná de Río, el mítico y más importante escenario en tierras brasileñas. De los rioplatenses, el más sentido es Boca, se fue goleado y duramente cuestionado incluyendo al mismo Russo, su orientador. No pudo en su país por el empate a cero y cuando se creyó que aún igualando en gol clasificaba se vio otra cara, la paliza brasileña y la enorme decepción del más popular de la Argentina.

El cuadro de Gallardo se fue de otra manera, con la frente alta y con un fútbol que convence por su misma exquisitez. El VAR evitó en dos ocasiones jugadas determinantes, un gol anulado por offside y un penal sancionado en principio y desaprobado por el VAR. Esto es capítulo cerrado en el orden internacional para River y Boca, pero con un agregado, el de la banda roja quedó fuera de la Copa Maradona, no así el más criticado Boca que lidiará con Banfield el título. Volviendo a los brasileños, Palmeiras jugará su quinta final, la última fue en el 2000 cuando perdió con Boca alcanzando el año anterior su único trofeo. Gustavo Gómez es una de sus principales figuras y aguardan su aparición en el choque de la lucha definitoria. En tanto, Santos conoció de su mayor fama en los comienzos de la Copa y bajo la batuta de Pelé en los años 62 y 63 llevándose el máximo galardón. Con Neymar, otra de las grandes estrellas del fútbol de ese país, obtuvo la corona en 2011, eliminando a Cerro en semifinales en su misma Olla. Mientras, Brasil disfruta de su momento, la otra cara se da en Argentina. Puro reproche, en especial, para el xeneixe. En un mes

La primera fase de la Libertadores en la presente edición arrancará en la segunda quincena de febrero y el primero en aparecer será Guaraní; luego lo hará Libertad en los primeros días de marzo para posteriormente entrar a disputarse la fase 3 que clasifica a cuatro equipos a la siguiente etapa mientras los perdedores van a la Sudamericana. Contemplando el calendario los últimos en presentarse son Cerro y Olimpia que entran directamente a zona de grupos.

Hablando del Azulgrana, su máxima contratación es Mauro Boselli de un riquísimo historial en su carrera, lo traen por goleador. En el Decano aseguraron al uruguayo Gastón Olveira de muy buena actuación en River de su país y que llega por un año con opción a compra. Ayer firmó el delantero Walter González. No se descarta que aún en plena temporada puedan saltar más nombres foráneos en uno y otro. Hay una administración muy ajustada y a esta realidad no pueden escaparse los de mayor convocatoria en nuestro país.