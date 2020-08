The Faded Shoes presenta Make it up, su segundo single

Las dos canciones lanzadas, la primera siendo Fell for you, y este segundo corte, Make it Up, mostraron un lo-fi hip hop. Ramírez, oriundo del barrio Mburucuyá de Asunción, fue el responsable de todo el proyecto, pero no quiso que salga con su nombre, por lo que creó The Faded Shoes.

The Faded Shoes.jpeg Portada del primer single de The Faded Shoes. Foto: Gentileza.

Explicó que antes componía baladas, pero al momento que nació esta iniciativa, estaba consumiendo mucho el estilo nacido en el Bronx y Harlem, Estados Unidos, por lo que se volcó hacia ese lado. Sumado a eso que ya no le gustaba lo que estaba haciendo con el instrumento de cuerdas.

Entonces se le ocurrió cantar sobre beats, que hizo en una computadora. Tuvo influencias de artistas, como Cuco, Boy Pablo o Dayglow.

Fell for you tuvo cerca de 3.000 reproducciones, lo cual fue una sorpresa para él ya que solo promocionó por su perfil en Instagram. Mientras que Make it up ya está disponible desde este viernes.

Este segundo sencillo ya tiene una guitarra “para relacionarle con temas que escuchaba de chico”.

The Faded Shoes- Fell For You Lyric Video para Fell For You, segundo corte del proyecto. Video: The Faded Shoes.

Estos dos primeros singles tienen un tinte amoroso, pero Ramírez adelantó que los siguientes dos que vendrán tendrán ya otro tipo de contenido, uno de tipo existencialista y otro de crítica hacia la sociedad. Pero no quiso adelantar tanto.

Aparte de estos dos temas publicados, hay otros dos que saldrán en los próximos dos meses y luego completará con tres más para un extended play (EP).