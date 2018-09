“Hace mucho que no puedo decir que me dedico al narcotráfico, ya pagué todo. No soy líder de nadie, no tengo vínculos con Beira-Mar, es de público conocimiento que tengo una transportadora. Estoy fuera de mis conexiones. Nunca tuve vínculos con el Comando Vermelho”, aseguró.

Báez Alvarenga reconoció que tiene una condena en Brasil, por lo que intentó escapar del operativo policial. “Yo tengo solo pedido de extradición porque tengo un proceso abierto por escuchas telefónicas, yo nunca entré al Brasil”, dijo al tiempo de asegurar que trabajó toda su vida.

Agentes del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía lograron este jueves la detención de Néstor Báez Alvarenga, supuesto narcotraficante que se encontraba prófugo desde el 2002. El hombre es requerido por la Justicia brasileña.

El presunto narcotraficante pudo ser localizado luego de varias tareas de inteligencia en conjunto con la Policía Federal del Brasil.

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, dijo que el pedido de captura de Báez Alvarenga fue recibido en el mes de septiembre.

El Ministerio Público lo sindica como uno de los miembros del Comando Vermelho y no descarta que otros integrantes de la peligrosa banda operen en el país.