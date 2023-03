Supuesto abusador sexual es asesinado con una azada en Luque

El comisario Rubén Acuña, jefe de la Comisaría 29ª Tarumandy de la misma ciudad, explicó a través de Monumental 1080 AM que el autor del asesinato sería hijo de la supuesta víctima de abuso y que, de acuerdo con lo que el mismo dijo, al llegar a su casa escuchó a su madre gritar.

Por ello, se acercó más hacia ella y vio que un hombre estaba en el lugar. El joven supuestamente reaccionó inmediatamente y le golpeó con una azada sin mango en la cabeza, tras lo cual perdió la vida. El fallecido fue identificado como Rubén Martínez Cabral, de 64 años.

"Aparentemente el hombre habría abusado de su madre, por eso reaccionó de esa forma, pero es algo que no sabemos muy bien, no sabemos si fue a la fuerza. Estamos aguardando la decisión de la Fiscalía", sostuvo el comisario.

Seguidamente, dijo que aún no se cuenta con mucha información sobre el caso, pero dijo que la víctima del supuesto abuso aún no habló sobre lo ocurrido y no presentó la denuncia correspondiente.

Además, el jefe policial sostuvo que no se descarta que tanto el supuesto autor como su madre sufran de "algún problema mental", pero que serán sometidos a estudios.

Mientras tanto, el joven quedó detenido a disposición del Ministerio Público y el cuerpo del hombre fallecido fue llevado a la Morgue Judicial, donde se espera que se presente algún familiar para el reconocimiento.

Los nombres de la mujer y del joven detenido se omiten en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 5777/16 "De Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia", que prohíbe la reproducción de su intimidad para uso particular o difusión pública de la información relacionada con un hecho de violencia sin su autorización.