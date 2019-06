Suman denuncias en contra de Benigno López

El gremio de jubilados, sindicatos y cotizantes del Instituto de Previsión Social denunció a Benigno López , ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) y actual ministro de Hacienda, por un daño patrimonial de USD 25 millones.

Uno de los casos está vinculado a una operación supuestamente fraudulenta que fue realizada con el Banco BBVA, entidad a la que -según los datos de la denuncia- se transfirieron los fondos jubilatorios, a través de un contrato para el servicio de pago de haberes en caja.

Lea más: Luis Villamayor denunciará a Benigno López por lesión de confianza

La denuncia salpica también a Andreas Ohlandt Brizuela, ex director jurídico; Edsel Daniel González, ex director financiero y actual consejero del Ministerio de Salud; Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas; y Carlos Cabral, ex director de Jubilaciones, actualmente en Riesgos Laborales Subsidios del IPS.

Según el gremio, el entonces presidente de IPS y la entidad bancaria incurrieron en un hecho “grosero y criminal", violando la Carta Orgánica y la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas.

Calificaron el trato como "un vil y miserable despojo de recaudación de los aportes de todos los trabajadores asegurados y sus patronales".

Supuestamente, los intereses que se cobraron por los fondos fueron bajos.

Lea también: Gremio denuncia festín con dinero de asegurados de IPS

De esta manera, según el cálculo estimativo que realizaron los integrantes del gremio, entre los años 2016 y 2017, se produjo un daño patrimonial a la institución de G. 44.520 millones, refirió Sergio Lovera, uno de los denunciantes.

La otra denuncia es por la supuesta sobrefacturación en la contratación de los servicios de la empresa de seguridad SST. Aseguraron que el mismo adjudicó la suma G. 53.000 millones para este servicio tercerizado, teniendo solo G. 2.500 millones como disponibilidad presupuestaria.

"Entonces más de G. 50.000 millones fueron declarados como deuda flotante, comprometiendo así dos ejercicios fiscales", explicó Lovera.

Nota relacionada: Esposa de Benigno desató la furia ciudadana en las redes

La tercera tiene que ver con el supuesto hurto de combustible, debido a la falta de rendición tanto de López como de los demás integrantes del Consejo Directivo de las tarjetas magnéticas y vales de combustible que representaban, por día, G. 10.500.000 por cada uno.

Otras denuncias

El gremio también entregó una denuncia formal contra el actual presidente del IPS, Armando Rodríguez, y Marcelo Bordón Leiva, gerente de Abastecimiento y Logística, por estafa y lesión de confianza.

El hecho específico fue la adquisición de un inmueble en el distrito de Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, por el monto de G. 8.050.720.218.

Sin embargo, los denunciantes dudan que este sea el precio final del inmueble, por lo que solicitaron una evaluación para conocer el valor real del predio.

Suman las acusaciones

Benigno López y Armando Rodríguez ya habían sido denunciados ante el Ministerio Público por el abogado Luis Villamayor, por los hechos punibles de homicidio, asociación criminal, lesión de confianza y omisión y complicidad.

El documento habla de la adquisición sobrefacturada para el IPS de medicamentos, vehículos y otros insumos e instrumentales médicos hospitalarios, con un monto supuestamente defraudado de más de G. 11.000 millones.

Niega irregularidades

El actual ministro de Hacienda y ex titular del IPS expresó a la emisora 1000 AM que está dispuesto a dar todas las explicaciones sobre su gestión.

En ese sentido, señaló que ya pidió al titular actual de la previsional que haga una auditoría de su gestión y que también solicitará lo mismo al contralor y a la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

Asimismo, contó que su hermano, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le dijo que no tiene nada que explicarle a él y que "no cree en las cosas que se dicen".