Suma y sigue deuda del MOPC con constructoras: USD 380 millones

Al mismo tiempo, recordó que de acuerdo a los últimos reportes 30.000 empleos se perdieron por la falta de obras. Explicó que esta situación se relaciona a dos aspectos; por un lado, el MOPC está licitando menos “ya desde el año pasado”, por lo que aquellas empresas que están terminando sus trabajos no tienen otros proyectos para poder continuar empleando a las personas “y están liberando gente”.

Por otro lado, otras empresas que siguen trabajando bajaron el ritmo “porque no están cobrando”. “Tienen que elegir qué hacer, qué no hacer, y ya van ahí más o menos tratando de subsistir, y eso también hace que uno tenga que liberar gente”, detalló el titular de Cavialpa.

Igualmente, Sarubbi señaló que además el costo de vida está subiendo, hay inflación, y la gente tiene menos capacidad de compra. “Realmente se vienen tiempos difíciles si es que seguimos así. Y esta política de reducir la inversión pública es muy peligrosa porque van a seguir aumentando la cantidad de desempleados”, advirtió.

NO SE EJECUTA. El ingeniero también precisó que el presupuesto del MOPC era muy ambicioso, pero no se está ejecutando por falta de disponibilidad. Añadió que conversan constantemente con Hacienda y Obras Públicas. En este sentido, contó que se prevé la aprobación de un crédito programático que ya está en el Parlamento, de USD 100 millones, que pagará “algo de las deudas”, y otro préstamo que debe estar listo para el segundo semestre, de USD 140 millones. “Con eso se pagarían USD 240 millones (…). Lo mismo vamos a quedar todavía con un saldo”, indicó.

Recalcó que las obras que tienen problemas son las que requieren de fondos locales, como la del Puente Héroes del Chaco, de Asunción-Chaco’i, y la Defensa Costera de Pilar. “Esas son seguramente las que van a ir aumentando la deuda que tiene el Estado con las empresas”, vaticinó.

PLAN. Por otra parte, Sarubbi indicó que desde hace tiempo las empresas abogan por la creación de un plan de inversión en infraestructura acorde a lo que el Paraguay necesita, el cual debe enfocarse en destinar por lo menos entre 3 y 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a la inversión en obras cada año. Añadió que el 3% es lo mínimo que debe invertir un país como Paraguay, según todos los estudios internacionales, lo que representa USD 1.200 millones. En este sentido, se hizo un presupuesto en base al 3%, pero no se tiene la disponibilidad. “Es una pena porque lo necesitamos como país. No podemos crecer, son tres años que el PIB de Paraguay no crece. Los costos siguen subiendo, el desempleo sigue aumentando. Se vino encima la sequía, el Estado tiene menos ingresos”, expresó Sarubbi.



Se necesita aprobación para USD 330 millones

Según el último reporte del viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, Carlino Velázquez, con quien este diario intentó sin éxito comunicarse, tras la aprobación del crédito programático de USD 100 millones faltará el visto bueno del Parlamento a USD 230 millones más.

Velázquez había explicado que existe “una inconsistencia intertemporal en la ley financiera” que afecta al MOPC, generando atrasos en los pagos de las obras en ejecución, ya que la ley de presupuesto autoriza gastos plurianuales, pero no financiamientos plurianuales.

Añadió que cada año el Congreso aprueba el financiamiento, pero muchas veces con atraso. En este sentido, indicó que la deuda con las empresas constructoras está creciendo, más aun teniendo en cuenta que todavía no se aprobaron los USD 330 millones. “Son proyectos que tienen un contrato, un calendario de ejecución firmado, que si no respetan serán multados. Ahora, si el MOPC no paga a tiempo debe abonar intereses moratorios”, había informado el viceministro del MOPC.



USD 380

millones es la deuda actual de la cartera de Obras Públicas con las empresas constructoras y vialeras del país.



30.000

empleos se perdieron por la falta de obras, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).