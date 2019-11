Stephen King regresa a Castle Rock en su novela Elevación

La novela, lanzada en inglés en octubre del pasado año y recién publicada en español, es un libro atípico que se presenta en una edición especial con ilustraciones y "resulta tan emotivo como provocador", según afirma la editorial en una nota.

Un "antídoto contra nuestra cultura individualista" que es una historia de misterio pero muy diferente a las habituales de Stephen King, que además vuelve a dar un toque de atención a la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algo que se ha convertido en habitual en sus últimos libros.

Le puede interesar: Stephen King vende por G. 5.560 los derechos de un relato a jóvenes de Gales

Elevación llega en español apenas dos meses después de la publicación de su última novela, El instituto, una prolífica trayectoria de un autor que a sus 72 años acumula casi 300 obras entre novelas y relatos cortos.

Entre ellos, clásicos como The Shining, Misery, Stand by Me o Carrie, todos ellos con adaptaciones al cine, mientras que varias de sus obras han servido de base para la serie Castle Rock, lugar donde también se ambienta Elevación.