Toda la situación quedó grabada por uno de los guardias que estaba en el sitio y que también fue amenazado por el jefe comunal, informó Telefuturo.

Maidana, además, alegó que tenía "la orden de un coronel" para pasar por dicho tramo que está habilitado en un horario de 5.00 a 0.00 para que los pobladores de Atinguy puedan trasladarse hacia el lado de Ayolas.

Esto ocurrió el pasado 6 de febrero, pero no sería la primera vez que el intendente pasa a la fuerza y sin respetar dicha barrera.

Los guardias que estaban en el sitio intentaron explicar la situación, pero el mismo se negaba a obedecer y, finalmente, pasó la barrera.

Con prepotencia el intendente de San Cosme, Aníbal Maidana, abrió una barrera a la fuerza. ''Yo soy el presidente de la República en mi distrito''.

— Telefuturo (@Telefuturo) February 11, 2021

Pasando ese horario ya no se puede circular en la zona por motivos de seguridad. De acuerdo con los datos, ya en tres ocasiones Maidana hizo lo mismo. Aparentemente, el intendente venía de un encuentro en la zona de Ayolas y su intención era trasladarse hasta la zona de San Cosme y Damián.

Por su parte, el concejal de Ayolas, Willian Aquino, pidió mediante una nota que se tomen medidas judiciales ante la situación, para que no se vuelva a repetir algo similar.

El año pasado, la Contraloría General de la República se constituyó hasta la Municipalidad de San Cosme y Damián, para llevar a cabo la fiscalización especial a la ejecución presupuestaria 2019.

Asegura que guardias fueron prepotentes

"Estuve en una reunión en Ayolas, al pasar les avisé a los guardias lo que iba a hacer y al volver me encontré con que cambiaron de guardia y no me querían dejar pasar para volver a mi casa", expresó el jefe comunal en una emisora local, según informó la corresponsal Vanessa Rodríguez.

"Es mentira lo que dijo el concejal, es la primera vez que ocurrió, no es reiterativo, los guardias lo que fueron prepotentes conmigo, me retuvieron una hora y 40 minutos, a las 4.00 me dejaron pasar", agregó.