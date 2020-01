Sindicalistas de Petropar prefieren dialogar antes que sumarse a huelga

Sindicalistas de Petropar no se adhieren al paro



"En este momento creemos que el país no necesita de una huelga, además la situación económica no es buena" Gerardo Parodi, Sindicato de Trabajadores de #Petropar



