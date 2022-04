Uno de los aprehendidos, de nombre Matías Abrahan Romero Presentado, de 25 años, sindicado de realizar los disparos, declaró a los medios que pidió la prueba de parafina a las autoridades intervinientes.

Negó estar vinculado en el caso. "No le conozco a nadie", "no sé nada" , "no soy amigo de nadie", fueron algunas de las palabras que vertió a la prensa.

Su abogado, Osvaldo Arrúa, señaló que al momento de su aprehensión ya se hizo la diligencia pertinente del pedido y que volvió a insistir con ello esta jornada.

La vivienda del sospechoso fue allanada y, según su defensor, el Ministerio Público no halló ninguna evidencia. El procedimiento fue encabezado por la fiscala Pamela Pérez y el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional a cargo del comisario Hugo Grance.

Arrúa explicó que su cliente es funcionario en la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

Los otros detenidos fueron identificados como César Daniel Núñez Monteggia, de 33 años; Gloria Elizabeth Martínez, y Oliver Colmán Medina, de 30 años, quien posee orden de captura por robo agravado.

La Policía Nacional informó que tras el análisis de cámaras de circuito cerrado se logró identificar a las personas detenidas y el grado de participación de cada una de ellas en el hecho.

Hasta el momento no se determinó el móvil del crimen; los investigadores alegan que deben contar con más elementos.

Del poder de las personas detenidas fueron incautados elementos tecnológicos, que serán peritados en el Ministerio Público y se espera que aporten elementos importantes.