SET halla inconsistencias en primera fase de investigación sobre Cartes

Horacio Cartes, ex presidente de la República.

Al respecto, el viceministro Óscar Orué explicó a radio Monumental 1080 AM que la Administración Tributaria ya está indagando a empresas vinculadas al esquema del ex presidente de la República a pedido de la Fiscalía. Dijo que no solamente son de las principales firmas y que las averiguaciones comenzaron en enero de este año.

Seprelad también le solicitó a las empresas más informes hace tres meses, luego de que ya entregó una primera tanda el pasado 16 de febrero.

Orué señaló que no podía dar muchos detalles al respecto. Pero, mencionó que actualmente están verificando si hubo fraude o no por parte de las empresas vinculadas a Horacio Cartes y en otro momento admitió que se hallaron inconsistencias en las documentaciones presentadas.

La investigación incluye a las 60 firmas que son propiedad del ex mandatario.

Sobre este punto, Orué acotó que la ley prevé préstamos entre socios-accionistas-empresas y que si es una operación habitual, el prestamista debe estar inscripto como tal. Sin embargo, el ex mandatario no figura en los registros del Banco Central del Paraguay (BCP).

"Seguimos trabajando, esto es muy complejo porque no solamente estamos hablando de cuestiones tributarias. No hay todavía un resultado, no finalizó este proceso, las fiscalizaciones que estamos haciendo tienen una duración por ley de 45 días", explicó.

En simultáneo a las investigaciones de la Subsecretaría de Estado de Tributación, meses pasados, el ex ministro Arnaldo Giuzzio presentó una denuncia contra el ex presidente y líder del movimiento Honor Colorado ante la Seprelad.

En una audiencia de declaración testifical realizada el 1 de marzo, presentó también documentos ante el Ministerio Público relacionados a las operaciones de la hermana del ex mandatario, Sarah Cartes, que supuestamente fueron utilizadas para encubrir patrimonios y lavado de dinero.

El caso de Horacio Cartes es considerado en Seprelad de alta importancia, por los elementos recabados y estudiados por el área de inteligencia.

El fiscal Osmar Legal recibió el pasado 24 de mayo un informe sobre llamativas operaciones entre las empresas del ex presidente, que lo involucran en un presunto esquema de lavado de dinero.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público reconoció que no analizó aún los documentos por problemas técnicos.