La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) emitió la resolución 114, por la cual se establece el procedimiento para el registro de los prestadores de servicios digitales no residentes que cuenten o no con representación o poder en el país y el mecanismo para la liquidación y pago del impuesto a la renta de no residentes.