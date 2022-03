SET bloquea el RUC de la Gobernación de Guairá

Durante el allanamiento realizado este miércoles en la Gobernación de Guairá, por parte de agentes del Ministerio Público y funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Rodas dijo a Última Hora que en el procedimiento entregaron documentos utilizados en la transferencia de los fondos de reactivación económica.

La mujer indicó que esta vez entregaron la documentación pertinente, ya que los intervinientes exhibieron la orden judicial.

“Estamos foliando todos los documentos para que tengamos todo en orden. Ellos nos pidieron los documentos de los fondos de USD 2 millones transferidos a la Gobernación para la reactivación económica", afirmó.

“El RUC está bloqueado y no vamos a poder pagar a funcionarios y proveedores. Lo que más me preocupa es que no vamos a poder pagar por el almuerzo escolar e inclusive el Policlínico San Miguel se va a cerrar”, indicó la funcionaria.

Agregó que la ley indica que no se puede bloquear el RUC sino solo establecer multas. “Les pregunté a los funcionarios de la SET y no supieron responderme. Ahora no podremos ni transferir ni recibir dinero”, refirió.

De momento, el allanamiento en la sede gubernativa departamental continúa por parte de los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal, en conjunto con funcionarios de la SET.