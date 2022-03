SET denuncia a Gobernación del Guairá por obstruir intervención

Justamente ayer el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el ministro del Interior, Federico González, enviaron oficialmente el pedido de intervención de la Gobernación del Guairá por el supuesto despilfarro de USD 1 millón, correspondientes a los fondos de emergencia por la pandemia del Covid-19

Justamente, Sandra Rodas, administradora de la Gobernación, dijo a Última Hora que no entregaron ningún documento a los funcionarios de la SET porque los mismos no presentaron una orden judicial, al tiempo de señalar que todo está en regla y que incluso se puede cotejar a través de la web de la Contraloría. “Acá no hay nada que ocultar. Ellos no tocaron nada por falta de orden judicial. Labraron acta y se fueron”, indicó.

Orué manifestó que desde el 2020 se aplica la Ley 6657, donde se establece quiénes son los responsables de otorgar información a la administración tributaria, donde están los funcionarios públicos.

“No es que no tienen que colaborar. Es una obligación legal. Es fundamental en el quehacer público ser colaborativos en una investigación de esta naturaleza”, señaló el viceministro, quien dijo también que aparentemente los funcionarios desconocen la ley.

Orué también indicó que una organización manifestó que no recibió los fondos.

“Nosotros le mostramos la documentación, donde incluso hay una supuesta factura con el membrete de la comisión, y ellos niegan haber recibido fondos de la Gobernación”, comentó y dijo que esta caso debe ser analizado por la Fiscalía.

Mencionó que hay una serie de irregularidades que se deben investigar profundamente, y que la SET se encarga solamente del área tributaria. Asimismo, mencionó que se informarán también los hallazgos a la Contraloría General de la República (CGR).

La denuncia ya presentada ante la Fiscalía el martes de la semana pasada es por hechos punibles de utilización de documentos de contenido falso, en este caso de facturas falsas.

Mencionó que la SET analiza específicamente las posibles facturas clonadas o indicios de contenido falso y en eso consiste la denuncia presentada ante la Fiscalía. No obstante, aún no se puede acceder al documento presentado por secreto de la actuación.

El concejal departamental del PLRA Juan Rojas manifestó que “el 80% de las facturas son clonadas”. La intervención de la SET se dio a raíz de la notificación de la Junta Departamental a la institución a fin de que se verifiquen las facturas.

Pedido de intervención. La Junta Departamental solicitó la intervención de la Gobernación de Guairá, y los ediles señalan que el desvío de fondos se concretó con la entrega de importantes sumas de dinero a comisiones vecinales y organismos inexistentes o que no reunían las condiciones legales como tales.

Los ediles departamentales hablan de un desvío de fondos de USD 2 millones.

Todo apunta a que el pedido de intervención de la Gobernación del Departamento del Guairá correría la misma suerte que Central, que fue rechazada en Diputados, gracias a un acuerdo entre las bancadas coloradas.

Juan Carlos Vera es médico de profesión y accedió a la candidatura mediante Colorado Añetete. Luego, cuando comenzaron las primeras denuncias en su contra, estuvo en el movimiento de Enrique Riera, para luego mudarse a Honor Colorado.

Será candidato a senador por el movimiento que lidera el ex presidente de la República Horacio Cartes..



1 millón

de dólares es el perjuicio de la administración del gobernador cartista Juan Carlos Vera, indicó la SET.