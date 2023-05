Senadores cuestionan abuso de fuerza policial contra manifestantes

Al respecto, los senadores del órgano asesor se hicieron presentes en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional en compañía de representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy), donde el comisario Walter Molinas les manifestó que no cuentan con presupuesto para proveer de alimentos a las 49 personas privadas de su libertad.

Lea más: Movilización y cierre de tránsito vehicular continúan en zona del TSJE

Por orden judicial, los detenidos deben permanecer en el lugar por unos 10 días, pero ni los policías que hacen guardias de 24 horas cuentan con alimentación por falta de presupuesto, según les informó el propio comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas.

“Encontramos un hacinamiento en las celdas ocupadas, con una precariedad inaceptable en cuanto a insumos y mobiliarios necesarios, siendo estos factores detonantes para producir la vulneración de derechos fundamentales de los que están recluidos ahí”, manifestó el senador Lanzoni.

Asimismo, expuso que falta atención médica y que muchos llegaron golpeados, heridos, y no tuvieron la posibilidad de pasar por un centro médico. “Se están alimentando gracias a ollas populares y la caridad de los vecinos”, reveló.

De igual manera, dijo que se verificó la presencia de dos adultos mayores, uno de ellos vendedor ambulante que solo había ido a mirar y que recibió una patada en la espalda.

Le puede interesar: Esperaba Bolt y lo apresaron como manifestante en TSJE

“Hemos encontrado dos o tres casos, uno es el caso de Jeremías Zayas, 21 años, tiene 21 moretones ocasionados por balines de goma, tiene mucho dolor, estuvo los primeros días con fiebre y estaba aguantando con calmantes”, mencionó.

Otro caso es el de Enrique de Jesús Sosa, de 24 años, quien tiene tres costillas rotas. ”Yo no soy ningún delincuente, soy funcionario público, soy un trabajador nombrado y estoy en el sector asfalto del MOPC. Me fui a mirar lo que estaba pasando, como todos los jóvenes”, expuso el senador las declaraciones del ciudadano.

El joven mencionó que cuando le estaban tomando los datos no le escucharon bien su nombre y un policía le pegó en el pecho y que hoy está encerrado con tres costillas rotas.

Lanzoni explicó que luego de ponerse en contacto con la directora de la Defensoría Pública, María Lorena Segovia, dispuso la presencia de un equipo en el lugar.

Entérese más: Médicos alarmados ante ataques a ambulancias en protestas

“Hemos pasado un momento muy triste. Estas personas que se fueron a manifestar jamás pensaron que iban a pasar por esto. Como Senado no podemos estar ajenos a esto y la manifestación está protegida por la Constitución Nacional”, remarcó.

La senadora Desirée Masi también citó al joven que recibió un balín de goma a quemarropa en corta distancia, que le atravesó la cabeza y hoy está internado en coma inducido.

“El joven no estaba en la manifestación. Todos sus vecinos declararon que él salía de la cancha y se encontró con la manifestación. Pero aunque estuviese, no pueden disparar los policías a corta distancia, estemos o no de acuerdo con la protesta. Es un paraguayo de 22 años que se encuentra con una manifestación”, cuestionó.

Entre otras cosas, sostuvo que no se puede utilizar la dispersión que hacen para la manifestación, realizar redadas y salir a ver a quién le encuentren. “En qué parte de la Constitución está que podés salir a hacer redadas”, criticó.

Nota relacionada: Médicos alarmados ante ataques a ambulancias en protestas

La senadora relató que el día de ayer hubo corridas en la zona del TSJE y que un familiar suyo que estuvo ahí desde la mañana tuvo que identificarse con su carnet de apoderado para no ser llevado por la Policía Nacional, mientras que a un joven lo llevaron por tener la bandera de Paraguay, por lo que cuestionó que tener la bandera sea sinónimo de detención por manifestación.

Dijo la senadora que está en contra de los excesos, tanto de una parte como de otra, pero que el Ministerio del Interior y la Fiscalía no pueden estar cometiendo tantas arbitrariedades.

“Estar detenido sin abogados, sin atención médica, sin alimentos, eso es violencia del Estado. Más de 200 detenidos hay”, ratificó.

Infórmese más: TSJE no abrirá sobre 4 y tampoco auditará máquinas de votación

Entre otras cosas, dijo que este miércoles nada más el fiscal manifestó que no podían identificar quién hizo qué cosa, por lo que asegura que se les debe liberar. “Ahora la persona tiene que demostrar que no estuvo en la manifestación y no a la inversa”, lamentó.

El senador Hugo Richer señaló que más allá de las denuncias de fraude, el trasfondo de las manifestaciones es el hartazgo, el hambre, la pobreza y que mientras no exista la capacidad de entender el problema estructural podría ir creciendo y representa un peligro en la construcción de la democracia con justicia social.

El senador Sergio Godoy aseguró que esta manifestación obedece a la "pichadez" del ex candidato Paraguayo Cubas y no obedece a problemas de fondo, ya que nadie está reclamando tierras u otras cosas.

Además, afirmó que está de acuerdo en investigar y sancionar los abusos, pero también se solidarizó con las personas que fueron retenidas en las manifestaciones, incluso ambulancias.

La legisladora Desirée Masi cuestionó que se quiera banalizar la discusión y que lo que se cuestiona es el exceso, tanto de retener la ambulancia, como mandar en coma a un joven que ni siquiera estaba en la manifestación.